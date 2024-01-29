文策院董事長蔡嘉駿（左三）日前舉行說明會，與影視業者公開對話。（資料照）

文策院近日推出「國際合作投資方案2.0」，引起影視產業多方激論，上周文策院舉行多場說明會，與業者面對面直球溝通，其中馬來西亞導演王禮霖曾帶著熱賣電影《富都青年》投案「國際合作投資方案1.0」未果，人在馬來西亞的他，上周與文策院董事長蔡嘉駿、院長盧俊偉舉行視訊會議，表示將會再嘗試投案新版2.0。

雖然過去未獲得文策院青睞投資，但王禮霖認為文策院主動跟大家聯繫是好事，「我們創作端不可能單打獨鬥，需要大家幫忙，所以我們很珍惜任何合作機會。」視訊會議上，他把投案《富都青年》遇到的行政流程問題跟文策院兩位長官討論，也聽了新版的作法，有感文策院確實有心改變、有理想的改進，得知改革勢在必行。

王禮霖也強調：「上周說明會解釋了改版後的作法，可是講再多都是紙上談兵，對我而言就是送案，我們『一起』檢查新版國際合作投資方案能否更快更便捷，已經是過去式的就過了，我們必須要繼續往下走。」過完年後他就將投遞自己擔綱監製的新片案《沙央》。

《沙央》和《富都青年》一樣是台馬合製，已獲金馬創投跟優良劇本獎的肯定，除了王禮霖還有另1位億萬監製葉如芬把關，劇情講述馬來西亞地方上的故事，電影拍攝主創團有台灣工作人員，後期製作也會交給台灣團隊來操刀。