台鐵泰安新站外因人行道老舊，多處設施破損，國民黨立委楊瓊瓔與市府單位及民代29日前往會勘，獲水保署全額補助900萬元經費，未來改善人行道，並打造地方創生及鐵道意象，工程預計3月動工、年底完工；另追蹤Rail bike南延后里進度，力拚2025年復駛，盼再創后里旅遊熱潮，振興地方繁榮。

后里區公所現場簡報指出，福安路鄰近台鐵泰安新站，人行道及多處設施損壞、草木缺乏整理，規畫改善430公尺人行道、30盞照明燈具與植栽綠美化等，並設置融合鐵道元素的入口意象，以串聯周邊景點，總經費約900萬元，預計3月動工，工期約9個月。

農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊表示，該工程因用地關係，委由后里區公所執行，結合外埔忘憂谷、酒莊等，發展鐵道遊程。因台鐵高架橋下空間由台中市觀旅局維護管理，觀光工程科長王欣弘說，現有導覽設施、導覽牌將配合改善工程同步更新，另雨後雜草生長速度快，將派工整理。

公館里長馮詠淮說，許多遊客搭火車前來旅遊，目前已有接駁車通往苑裡、卓蘭、三義等地，但每年春天櫻花季期間塞車嚴重，希望能改善停車空間，並增設I-Bike，另「泰安新站」盼能正名為「公館站」。

國民黨市議員邱愛珊說，她去年接獲里長反映並到場會勘，發現環境不是很理想，高架橋下垃圾雜草沒有及時清理，盼人行道改善完成之後，串聯周邊景點發展綠色旅遊，行銷后里的兩馬文化。陳本添表示，鐵道自行車Rail bike預計2年內南延后里，預期再創旅遊熱潮。

楊瓊瓔表示，后里泰安櫻花季即將到來，附近有萌芳花卉農場、中社花市、麗寶樂園、后里馬場及月眉觀光糖廠等，適合一日遊、二日遊。去年里長向邱議員反映福安路人行空間髒亂，經會勘後，后里區公所於去年10月提案，農村發展及水土保持署台中分署在今年1月19日核定全額補助900萬元經費，透過整頓既有設施，結合地方創生，提升觀光效益。

至於「公館站」正名部分，楊瓊瓔指出，因牽涉台鐵全台各車站地圖及訂售票系統等，至少需2000萬元經費，她會爭取納入Rail bike南延后里計畫中。