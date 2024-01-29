台啤永豐雲豹28日在主場以114比88大勝台南台鋼獵鷹，雲豹球星卡森斯(DeMarcus Cousins)也轟下來台新高的30分，球團29日 在桃園喜來登酒店舉辦「狂風豹徒卡森斯球迷見面餐會」，卡森斯說：「我在這裡感受到球迷的關愛與熱情，我很享受在台灣的時光，我永遠不會忘記在這裡的每一刻！」

在台灣的時間雖然不長，但卡森斯提到台灣球迷的熱情及對體育的熱愛，讓他留下難忘印象，他說：「球迷們總是用熱情迎接我，讓我感到很溫暖，我對此地的球迷心懷感激。」

不過，今天凌晨的地震，卻成為卡森斯台灣經歷最難忘的一部分，他笑說：「這是我第一次在台灣經歷地震，那真的快把我嚇死，這次經歷對我來說非常深刻且難忘。」

餐會上，當球迷詢問卡森斯關於外界對他的誤解時，卡森斯認為外界不應該單從他在球場上的表現來定義他的為人，並指出在當前社會中，負面的謠言往往比正面的事實受到更多關注，他強調，自己無法控制他人的看法，但會盡力管理自己能夠控制的事物。球迷也表示，這次來到台灣看到親民的卡森斯，也讓許多人對他的印象改觀。

現場的也有球迷向卡森斯喊話，希望他能繼續在台灣獻技，也非常欣賞他的團隊精神，球迷也說道，對雲豹隊今年的表現充滿期待，並期盼看到卡森斯和雲豹隊共同奪得冠軍。台啤永豐雲豹隊預計30日前往新竹參加大獅風雲賽，而卡森斯計劃31日離開台灣返回美國。