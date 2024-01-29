宜蘭縣長林姿妙（左五）呼籲全國消費者多多採購，作為家中自用或致贈親朋好友的最佳伴手禮，象徵「大吉大利」過好年。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

黃金茂谷及桶柑為頭城鎮農會新春檔期力推明星果品，果皮薄、糖度高達12度以上、果肉綿密多汁且不易裂果。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

農曆年節將至，又到了宜蘭柑橘類果品上市季節，尤其以黃金茂谷及桶柑為頭城鎮農會新春檔期力推明星果品，果皮薄、糖度高達12度以上、果肉綿密多汁且不易裂果；農會今（29日）舉辦上市發表會，縣長林姿妙呼籲全國消費者多多採購，作為家中自用或致贈親朋好友的最佳伴手禮，象徵「大吉大利」過好年。

頭城鎮農會表示，黃金茂谷及桶柑為農會行銷鎮內明星果品，尤其黃金茂谷歷經10年栽培試驗，於2021年量產上市，目前栽培面積達5公頃，年產量約10萬台斤，栽培過程更採用套袋處理，使果膚色澤如同黃金般金黃透亮，深受國人喜愛，上市三年多已蔚為風潮，搶購熱潮不斷、供不應求。

此外，桶柑被稱為年柑，有其「大吉大利」之意，是農曆春節應景果品，頭城鎮種植面積約20公頃，產量約15萬台斤，目前正值產季。總幹事吳立民表示，為讓民眾了解宜蘭縣柑橘種類及加值創意利用，在今日發表會現場陳列各式柑橘類品種，有桶柑、茂谷、黃金茂谷、天王柑、春見、佛利蒙柑、朱紅柑等。

他說，還有展示年節柑橘花藝及柑橘果乾、柑橘果凍、柑橘爆米香和黃金茂谷霜淇淋等甜品點心供民眾試吃品嚐。其中，黃金茂谷霜淇淋預計於今年夏季正式對外發售，請全國鄉親們拭目以待。

林姿妙表示，宜蘭縣好山好水出好果品，尤其頭城鎮依山傍海的地理優勢，將海面挾帶鹽水霧氣微呃量元素自然沉降至果園中，使頭城鎮生產的柑橘類果品品質特別好、果肉更為柔軟、風味濃郁。尤其今年氣候適宜，果品整體品質與甜度更勝以往，距離農曆春節不到兩週，呼籲全國消費者多多採購。

縣府農業處說明，欲訂購黃金茂谷及桶柑者的民眾可撥打頭城鎮農會訂購專線 03-9773100轉39或33；或於2月5日至8日上午8時至下午4時、2月9日上午8 時至中午12時到頭城鎮農會採購。