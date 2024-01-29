民進黨立法院黨團今（29）日推出立法院長游錫堃爭取連任，游錫堃隨後發表公開信，表示以個人身分贊同「朝向建立常設委員會單一召委制度」等國會改革項目。然而，卻傳出多位民進黨立委不認同單一召委制，直言是為民眾黨最大利益修改制度，並非國會改革。

游錫堃在公開信中提到，他從政以來，以追求台灣成為「民主憲政的正常國家」為職志，民主政治是議會政治，加強國會改革理念與民眾黨團先進一致，其提出的5大國會改革項目中的4項，包括承諾修法「建立國會聽證調查」、第一會期修法強化「人事同意權審查」、第一會期修法強化「立委利益迴避規範」、朝向建立常設委員會單一召委制度。

然而據《中央社》今報導，民進黨立法院黨團舉行第11屆黨團成員的黨團會議，針對民眾黨準立委黃國昌主張的委員會單一召委制，多位民進黨立委不認同。報導引述李坤城意見認為，單一召委制將使召委權力非常大，若民眾黨盼如委員會公開透明，召委權力不應太大；洪申翰也坦言，對於黃國昌提出的主張感到訝異，並認為民眾黨想用各委員會中的1席決定召委獎落誰家，此舉將不成比例放大民眾黨席次重要性。洪申翰認為，這是為民眾黨最大利益修改制度，而非國會改革。