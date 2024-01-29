大陸男星韓庚曾為南韓人氣團體「Super Junior」的成員，不過他卻中途與SM娛樂解約轉往大陸發展；近日他接受媒體專訪時訴說，在Super Junior活動時期的辛酸，透露當時自己每天抑鬱到作惡夢，更曾萌生想不開的念頭。

韓庚當年作為團體Super Junior成員出道，不僅隊內是唯一一位陸籍成員，還是首位在韓國出道的大陸人，不過他日前接受大陸媒體《名人面對面》專訪時提到，成功出道後，除要面對密集的通告演出，甚至在收入分配上也不合理，導致他的壓力越來越大「好在所有的隊員，對我還是真的挺好，多少反正也會分我一些錢」不過他坦言，其實每位成員分配到也不多，酬勞甚至不如練習生時期，因為出道後要將部分收入還給公司，自己也要寄錢給父母。

然而，2009年韓庚向父母、公司開口提出離開韓國的想法「我待在房子裡邊，就抑鬱到每天在夢魘」過一段時間後，他更打電話給爸爸說：「如果有一天，我自殺了怎麼辦？」最後他便選擇離開。

韓庚回憶，從練習生時期，每天練習22小時，回宿舍路上流鼻血，練到骨折都不知，最後好不容易成功出道，到現在回到家鄉發展演藝事業，對於過去這一切他都覺得感謝「回來的選擇挺好的，有過那段經歷，練就我一身本領」。

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