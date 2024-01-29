中華挾帶MG品牌銷量亮眼，中華2022年7月將MG品牌導入台灣後，在暢旺買氣與產能提升加持下，MG Taiwan 2023年第四季掛牌數為5292輛，年成長超過三倍，續寫單季新高銷售紀錄，同時去年全年總掛牌1萬3791輛的成績單再創歷史新猷。展望今年，MG持續擴產與新車持續亮相帶動，今年MG品牌銷量目標成長9成，整體中華今年內銷四輪車銷售力拚至6.6萬台，可望年增2成以上。

而引進MG如此成功，外傳裕隆集團有意代理大陸汽車品牌比亞迪、奇瑞計畫，裕隆集團也發聲明強調非事實，並表示裕隆集團以價值鏈開放平台及移動服務生態系為發展策略，長期透過多元品牌與多元發展為生態系注入動力。

裕隆集團董事長嚴陳莉蓮也提到，引進MG品牌，使得營收、獲利、銷量表現亮眼，去年也首度導入外藉勞工，滿足產能需求，而新的一年總體環境仍然充滿不確定性，新的機遇及挑戰都在眼前，期許大家繼續拿出運動員的奮戰精神，不斷學習、勇於創新，再創長紅業績。

和泰車董事長黃南光展望今年表示，2024年汽車供應鏈已回復正常，各廠牌也將陸續導入全新的車款，台灣的汽車市場，將回歸激烈的競爭型態，可以預期今年將會是充滿挑戰的一年，然而他依舊充滿信心，相信各位能持續發揮「Think Amazing、Do Amazing」的精神，積極的迎向挑戰，再次締造佳績。

和泰車去年前三季每股盈餘(EPS)達33.13元，已提前創下年度歷史新高。和泰車總經理蘇純興也表示，2022年因防疫險造成鉅大虧損，然公司去年10月就把防疫險賠的數百億元全部賺回來。和泰車旗下TOYOTA和LEXUS去年合計登錄15萬9175台，創下公司歷史新記錄，更是連續22年稱霸台灣車市的龍頭寶座。