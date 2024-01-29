就讀國二的少女昨（29）日與7名少女相約至新北市永和一家KTV唱歌，有人質問少女與心儀對象搞曖昧，還亂講其他朋友壞話，隨後少女被人潑水、呼巴掌，霸凌影片上傳網路。警方通知7名少女到案，誇張的是，動手霸凌者均不到15歲，警詢後依傷害、毀謗、強制及妨害秘密等罪嫌偵辦。

據了解，被害少女透過同學介紹及網路交友，認識7名少女，去年間曾與其中1名少女心儀的對象交談，被認為故意搞曖昧。昨晚間，眾人相約在KTV唱歌，其中1位少女質問被害少女是否在背後說壞話，被害少女當場否認，隨即又有人提起被害少女搞曖昧事件。

被害少女站在包廂中，遭至少3名少女飆罵，接著有2女拿起冰桶潑灑，另有2女輪流呼被害少女巴掌，直接將她推倒在地，並拍下霸凌影片，再上傳至網路。

永和警分局執行網路巡邏時，發現該段霸凌影片，主動清查轄區內KTV，鎖定霸凌的7名少女及被害少女身分，並傳喚通知到案說明。7名少女坦承因感情糾紛、無法忍受背後說壞話，警詢後依傷害、毀謗、強制及妨礙秘密罪函送新北少年法庭，並通知校方。

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