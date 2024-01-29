屏東縣政府聯手勝利星村商家於2月8日至29日，展開春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」，並加碼祭出抽獎活動。（林和生攝）

農曆春節將近，屏東縣政府聯手勝利星村商家於2月8日至29日，展開春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」，店家分別推出限定特惠商品，並加碼祭出抽獎活動。屏東縣長周春米邀請全國遊客年節到南國過年，感受巷弄間春暖花開的濃濃年味。

周春米表示，勝利星村已有百家品牌進駐，今年過年，希望遊客聚焦品牌店家，除聯合各品牌提供「龍年特惠限定商品」，另更有新春開運「好運龍厚禮抽獎活動」，精彩獎品也包括勝利星村品牌店家響應的各種開運福袋，相信能為店家業績及產值帶來新高峰。

屏縣府文化處長吳明榮提到，勝利星村從歷史文化場域轉變成結合文化、觀光及多元產業聚集的園區，更是屏東熱門觀光景點之一，店家加總平均每月有近5000萬營業額，一年6億產值。隨著農曆春節到來，勢必再度迎來一波旅遊人潮及高買氣。

吳明榮說，勝利星村往年春節期間結合屏東燈節，每每人氣爆棚，除了勝利區、成功區，位於中正路與勝利路口的通海區也有越來越多特色品牌進駐，多元的品牌滿足各種年齡層和族群需要，更是過年走春首選。

在這個喜氣洋洋、生肖第五的龍年，民眾只需在參與店家購物或享用服務時索取集點卡，單筆消費滿100元即可獲得一點，集滿十點即可兌換一張抽獎券，有機會抽中包括Galaxy Z Flip5 256GB、iPhone 15 128GB、Panasonic 55吋電視、PS5 光碟版主機、Dyson HD15 Supersonic吹風機、iRobot Roomba Combo i5 掃拖機器人、墾丁夏都五星級飯店住宿券以及全聯福利中心禮券。

勝利星村百家品牌更加碼準備了龍重精彩、福氣滿滿的百項大禮作為抽獎福袋，像是以在地特色入菜的法式餐廳LAND提供價值2380元的季節套餐餐券、本革工坊近萬元的4項好禮、花漾雨蝶價值5000元的旗袍體驗券和伊斯坦堡好物商店的小馬賽克燈和多間店家的現金禮券等，適合全家大小春遊暢玩試手氣。

另外好運水水和服屋配合農曆春節，過去價值超過6000元的時尚拜年全家福，新春特惠價只要1200元，完美滿足小家庭、大家庭需求。活動相關資訊請關注勝利星村臉書或屏東縣政府文化處官網。