郵務士王耀慶提告中華郵政公司，績效獎金未納薪資，法院二審判決王勝訴，中華郵政須補撥9.3萬元退休金，且不得上訴，未來恐有上萬名員工跟進追討。交通部長王國材對此表示，行政院在2月1日召開會議討論，再看後面怎麼處理。

王國材今（29）日下午出席「路老師」授證典禮，典禮前接受媒體訪問，被問到中華郵政績效獎金未納入薪資遭到提告一事，王國材說，此事牽涉到平均薪資是否把績效、考核獎金算入，算入以後金額比較高，勞退提撥就會比較高。

王國材表示，行政院人事總處有解釋令，國營公司在這部分不納入，所以交通部單位都不把績效跟考核獎金納入薪資，但法院判決以後，行政院2月1日召開會議，過去的確不放在裡面，但司法判決有這樣課題，政院開會討論後面再看怎麼處理。

媒體問未來是否一視同仁補發、補發經費多少？王國材則說，這部分要討論確定要不要放進去，因為兩個解釋不同，行政院解釋不放進去，但判決要放進去，2月1日討論後確定再答覆。