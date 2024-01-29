藝人炎亞綸被控5年前拍攝、意圖散布而持有未成年私密影片，士林地院29日下午3時開庭審理，炎亞綸穿著黃色帽T，庭後表示，強制性行為、偷拍，檢察官到最高都不起訴，希望未來不管是媒體朋友或網友們，都要斟酌用字，剛好最近很熟悉法律用句，「這些事還是要給我們人生一個開口，沒有做的事情就不要再加在我身上」炎亞綸隨即離開，並未對是否達成和解提出說明。

改名為吳秉孺的炎亞綸，上次開庭進行調解，對於和解金額雙方沒有共識，調解不成立。炎亞綸庭後說會盡最大努力、誠意，讓雙方的條件都能滿足，被害人上次庭後則說，希望大家好好生活，如遇困境、不順都能撐過，全案因涉及未成年，採不公開審理。

全案起於，檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》意圖散布而持有少年性影像等2罪起訴，炎亞綸上次開庭調解不成立後說，和解金額數字和細節不能說，同時發出聲明，強調自己絕未涉及強制性交，與黑道恐嚇的行為，並承認因不識法律而誤觸法律，造成社會不安和占用公眾媒體資源深感抱歉，同時謝謝檢察官證明他的清白，他會盡最大努力、誠意，讓雙方的條件都可以滿足到和解狀況。

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