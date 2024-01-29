為推動城市行銷，讓更多人知道台中的好吃好玩，台中市府每年斥資200萬元製作旅遊節目《小姐姐去哪兒》，但市議員陳俞融抨擊，該節目2019年開播時1集觀看次數最高5.3萬，之後收視持續下滑，近來1部影片觀看次數僅585次，質疑浪費公帑也無法提升城市形象。

市府新聞局指出，該節目主要報導台中特色產業、美食小吃、地方人文風情等，透過電視及網路播放，近年來因應數位時代來臨及民眾使用習慣改善，特別增加LINE TV網路播放平台，3年來該平台累計超過200萬觀看次數。

陳俞融表示，《小姐姐去哪兒》是從2019年開始製播，5年來共製作54集，一開始1部影片的觀看次數最多達5.3萬次，但節目播出到第2季開始收視持續下滑，去年1部影片的觀看次數僅585次，前後差距90倍，她質疑市府每年編列的220萬元製播費未達到行銷效益，無法吸引觀眾並提升城市形象，應該檢討。

陳俞融說，製作旅遊節目行銷城市原本是很好的創意，報導台中特色產業、私房旅遊景點及美食讓更多人知道，像北區放送局、宮原武雄及上水塔、孔廟等皆鄰近一中商圈，周邊有許多可介紹的美食、豐富的文化歷史，卻因市府製播節目的方式一成不變，無法吸引年輕人注意，甚至讓節目淪為刻板、乏味，連在YouTube的觀看次數都比網路其他低成本影片次數還少。

她質疑，明明相同的預算，節目品質卻越做越差，相關單位應檢討策略，增加與民眾的互動、回饋，提升節目品質及影響力。

新聞局指出，該節目近5年來的平均收視率約為0.2，每集平均收視人數超過4萬人，且因應民眾收視習慣改變，也增加LINE TV託播平台；去年10集節目在電視播出後，也分別在Youtube頻道上架，總觀看次數近14萬，為2019年首季節目在Youtube總觀看數的3倍。