一名名為「詹姆士」的網紅日前因為一段影片在網上爆紅，在Instagram擁有6.6千粉絲的他，在影片中到大賣場拍片，直接打開零食、飲料試吃，接著他卻把商品原封不動塞回貨架，影片曝光後讓外界怒罵沒公德心。全聯、家樂福也都是已提出告訴並報警，刑事局第四大隊下午在台中市逮捕詹姆士，目前正押送回台北接受偵詢。

網紅詹姆士近日在個人社群動態上傳影片，直接寫下「教大家在全聯如何不花錢還可以吃到爽」，只見他站在全聯賣場內直呼：「吃不喜歡就放回去，詹哥帶你吃喔」，下一秒他就在貨架前選中一瓶優酪乳，一口灌下去，還嫌棄飲料有點太甜，接著直接將飲料蓋上放回去，之後他又到零食區如法炮製，直接打開密封的腰果吃了幾顆後放回貨架上，還作勢要喝清潔劑、狂拿濕紙巾，甚至將打開過的物品藏到貨架後。

目前全聯已將相關事證存證，將採取法律行動，同樣受害的賣場還有家樂福，家樂福也回應已報警依法處理，強硬表示不接受和解。目前該網紅雖然將相關影片刪除，但警方仍將他逮捕到案。