《玩命關頭系列》動作巨星傑森史塔森主演的動作鉅獻《蜂刑者》上映以來票房持續長紅，在蟬聯2週全球票房冠軍之後，上週全球票房正式突破32億台幣大關，登上目前2024全球票房冠軍！台灣票房目前也已突破4000萬，傑森史塔森在片中化身「蜂刑者」，運用俐落身手鏟奸除惡的模樣，也讓台灣觀眾直呼過癮，「超級好看，完全沒冷場」、「台灣也需要蜂刑者」、「大快人心的劇情，期待推出續集！」、「不僅養狗的惹不起，現在養蜜蜂的也惹不起了」

自從《蜂刑者》上映以來，影迷們最好奇的問題，就是有沒有機會看到更多「蜂刑者」這個組織背後的故事，對此，導演大衛艾亞近期稍微透露了他本人的看法。「我們已經稍微打開了蜂刑者世界的大門，我很樂意探索更多關於他們的事。」大衛艾亞說：「我非常好奇：他們從哪裡來？他們是誰？他們怎麼運動？系統出了什麼問題？它失能了嗎？蜂刑者崩解了嗎？我們得重整蜂刑者嗎？當蜂刑者需要被重整時，要由誰來重整他們？」飾演片中富二代大反派「佛瑞德丹佛斯」的美國男星喬許哈契特的大反派則表示：「我想知道是誰創立了蜂刑者，還有他們究竟有多少人，這是我最好奇的部份。」看來，《蜂刑者》將有機會成為一套全新的《金牌特務》或《捍衛任務》！

《蜂刑者》故事描述在摯友因遭詐騙而自殺身亡後，一名過去成謎的男子克雷（傑森史塔森 飾）滿腔怒火地對詐騙集團展開激烈的復仇。然而，當人們發現克雷曾是祕密組織「蜂刑者」的成員時，復仇不再只是他的私人恩怨，更是一場動搖國本的殺戮行動……《蜂刑者》IMAX、Dolby Cinema、4DX、MX4D版本現正熱映中。