據中國大陸外交部官網消息，當地時間2024年1月29日，泰國總理賽塔在曼谷會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅表示，中泰雙方要高質量共建「一帶一路」，加快中泰鐵路建設，打通泛亞鐵路中線，實現地區互聯互通，推動中老泰聯通發展構想盡早落實，為兩國長遠發展提供新動力，開闢新空間。

王毅轉達中國大陸領導人對賽塔的親切問候，表示中方贊賞賽塔就職後將中國大陸作為東盟以外首訪國家，充分體現了對中泰關係的高度重視，密切了兩國傳統友誼，深化了中泰一家親。兩國領導人規劃了中泰命運共同體建設藍圖，開啓了中泰友好合作新篇章。泰國是本地區重要國家，中方樂見泰方為地區穩定和世界和平發揮積極作用。作為全面戰略合作夥伴，中泰加強友好互信，亞洲和平就多一份保障；中泰密切互利合作，地區發展就多一份動力；中泰加快構建命運共同體，人類前途就多一份光明。

王毅說，中國大陸始終將泰國作為周邊外交優先方向，此次訪泰就是要落實兩國領導人共識，推動兩國各領域合作，使「中泰一家親」能親上加親。昨天他和班比副總理兼外長進行了深入磋商，雙方一致同意進一步加強相互支持。台灣問題事關中國大陸主權和領土完整，中方贊賞泰方堅持一中原則，相信泰方將繼續理解和支持中方統一大業。中方也將繼續支持泰方維護國家主權安全，實現發展振興。中方願同泰方保持高層交往，密切人文交流，以互免簽證為契機推動雙向旅遊，深化經貿投資等領域務實合作。雙方要高質量共建「一帶一路」，加快中泰鐵路建設，打通泛亞鐵路中線，實現地區互聯互通，推動中老泰聯通發展構想盡早落實，為兩國長遠發展提供新動力，開闢新空間。

賽塔請王毅轉達對中方領導人的誠摯問候和良好祝願。賽塔表示，泰方高度重視泰中關係，堅定奉行一中政策。王毅外長訪泰期間，雙方簽署互免簽證協定，有利於密切兩國經貿人文交流，增進人民友誼，讓泰中兩國親上加親。泰方積極參與共建「一帶一路」合作，希望兩國主管部門加強溝通，加快推進有關項目，提升地區互聯互通水平。明年將迎來泰中建交50週年，雙方應早做規劃，保持高層交往，密切各領域合作，推動兩國關係取得更大發展。

會見後，兩國領導人共同出席了泰國有關農產品輸華議定書簽字儀式。

訪泰期間，王毅還同泰國副總理兼外長班比舉行年度磋商，會見了泰國公主詩琳通。