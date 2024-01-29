雲林縣警察局新任主任祕書、督察長布達暨卸、新任分局長聯合交接典禮，29日在警察局大禮堂舉行，雲林縣長張麗善強調縣府會當警察最強後盾，已先後編列近11億元打造新辦公環境，另為精進刑事、交通執法能量，購置新式器材與個人安全設備，希望警察同仁勇於執法，預防各種危害及暴力事件。

張麗善表示，「雲林上場，加速前進」，積極打造「高齡友善宜居城鄉」是縣府首要努力的方向與責任，為達成美好願景，需要警察局全力協助，縣府為了照顧警察同仁，已完成斗六分局、西螺分局、虎尾高鐵派出所、四湖飛沙派出所、局本部等相關改建工程，希望藉由良好硬體設施，讓警察們無後顧之憂。

張麗善期許新任分局長能在既有良好基礎下，帶領同仁結合地方各界力量，追求更優質的服務表現，用「以人為本、以民為尊」態度，共同為鄉親創造更便捷友善的生活，讓雲林縣朝農工商科技大城邁進。

雲林縣警察局此次重要職務調整異動，包括主任祕書廖志明調升台南市警察局督察，遺缺由澎湖縣警察局主任祕書呂芳逸接任；督察長張文峰調任內政部警政署保安警察第7總隊督察長，遺缺由澎湖縣警察局督察長黃國源接任。

斗南分局長溫基興調任屏東縣警察局里港分局分局長，遺缺由嘉義縣警察局中埔分局分局長張明忠接任；西螺分局分局長曾冠螢調任嘉義縣警察局水上分局分局長，遺缺由嘉義縣警察局竹崎分局分局長閻百川接任。

北港分局分局長陳宏平調任台東縣警察局台東分局分局長，遺缺由基隆市警察局第2分局分局長張澤銘接任；台西分局分局長黃世德調任彰化縣警察局北斗分局分局長，遺缺由花蓮縣警察局鳳林分局分局長李宗儒接任。