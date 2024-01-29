民進黨總統副總統當選人賴清德、蕭美琴29日前往苗栗縣出席民進黨籍公職、黨職及競選幹部感恩餐會，二度確診新冠肺炎的蕭美琴未與大家共餐，僅說話勉勵，她提及，花蓮比起苗栗更艱困，苗栗不是沒有希望，反而有更多機會，希望大家共同努力，彎下腰爭取認同與支持。

蕭美琴二度確診新冠肺炎，她稍早也透過臉書說，剛剛去苗栗謝票活動的路上，因有鼻塞症狀，在車上做了快篩結果陽性，第二度確診。

蕭美琴說，苗栗支持民進黨的朋友的心情她都能理解，因為她曾在花蓮服務過，深知苗栗與花蓮都是艱困的地方，但仍有不少鄉親不離不棄，她也表達最深謝意與感激。

蕭美琴表示，她與未來的總統賴清德會持續努力，更全台的資源配置更均衡，對於仍有許多進步空間的縣市，要彎下腰爭取認同與支持，黨內則不論是文宣或組織等，與民眾溝通的方式，都必須調整跟有努力進步的地方。

她說，花蓮只有３位民進黨籍議員，全花蓮村里長只有２位是民進黨，今天在場苗栗有許多縣議員，她認為苗栗不是沒有希望，反而有很多機會，還是有比苗栗更艱困的地方，因此她希望大家共同努力，跟著賴清德走向對的路。