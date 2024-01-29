MyVideo影音平台2月電影強檔片單出爐！邀請闔家在春節期間到MyVideo看電影，由華裔導演溫子仁（James Wan）執導、好萊塢男星傑森摩莫亞主演的電影《水行俠 失落王國》搶先版將於2月5日上架；「甜茶」提摩西夏勒梅主演的《巧克力冒險工廠》前傳電影《旺卡》搶先版、奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯挑大樑的史詩大片《拿破崙》、音樂奇幻喜劇動畫續集《魔髮精靈：樂團在一起》等強作，都在2月MyVideo看得到。

DC超級英雄電影《水行俠》暌違五年推出續集《水行俠 失落王國》，導演溫子仁受訪時表示，續集採用了最新技術來拍攝和製作水下場景，他透露，如此一來，不只對他來說拍攝更加容易，可呈現的視覺效果更華麗，最重要的是，演員在拍攝期間不會那麼痛苦，更不怕影響演員的「生育功能」。演員先前在拍攝時，需使用吊掛臀部的機器來拍攝，現在則改在演員身上裝了約100台攝影機，捕捉他們的動態表演，再用3D後製，溫子仁說：「先前的裝置對演員而言不是很舒適，尤其會在胯下帶來很大壓力，體重越重壓力越大，傑森就曾跟我說『我不認為我在短期內能再生一個孩子』。」而他這次採用新的拍攝技術，就沒再聽到演員們不停抱怨了。

溫子仁也透露，傑森摩莫亞在續集中參與了不少劇情走向的討論，其中一項重要的角色設定，就是由傑森本人提議，「續集除了講述他身為亞特蘭提斯國王的責任，也聚焦在他成為人父的心情，片中穿插了他幫嬰兒換尿布、和寶寶互動等父愛滿溢的場景，這些都是傑森提出的，我很喜歡也尊重他的想法，所以劇情就朝了這個方向進行。」由於傑森在戲外也是兩個孩子的爸爸，所以對於父愛的劇情更有深刻的想法和體會。

傑森摩莫亞憑「水行俠」一角在全球走紅，他先前受訪時曾坦言，「老實說，我對《水行俠》如此受歡迎感到非常意外，我拍過一些很厲害的作品，卻沒人看過、也沒人在乎，在這行業裡，你永遠無法預測。我演戲時不會去想『哇，我這部作品會大賣十億美金』，我就是盡力而為。」他也接著解釋，他不是不在乎《水行俠》，反而認為這是個很棒的角色，「水行俠可能是漫畫史上最難演的角色，人們喜歡嘲笑他、揶揄他，但我試圖賦予他靈魂和情感，某些方面來說，我為這個角色感到驕傲。」

除了《水行俠 失落王國》搶先版，「甜茶」提摩西夏勒梅一展魔幻魅力的《旺卡》搶先版、名導雷利史考特（Ridley Scott）的史詩鉅作《拿破崙》、歡樂滿點的動畫電影《魔髮精靈：樂團在一起》、約翰希南（John Cena）主演的動作喜劇片《超危險保鑣》、雙影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）和茱莉安摩爾（Julianne Moore）譜禁忌師生戀的《五月的你，十二月的她》、改編自韓國真實故事的驚悚恐怖片《鬼車站》、韓國女神嚴正化主演的犯罪喜劇《詐騙女王》、溫昇豪和邵雨薇主演的暖心台片《我和我的賽車老爸》等，都將在2月於MyVideo上架。

此外，MyVideo應景龍年農曆新年到來，推出「2024龍年年假電影片單」，包括《魔戒》電影三部曲、《哈比人》電影三部曲、《侏羅紀公園》三部曲、《侏羅紀世界》三部曲、《馴龍高手》三部曲、《龍與地下城：盜賊榮耀》、《龍與雀斑公主》、《電影哆啦Ａ夢：大雄的新恐龍》、《猛龍怪客》、《龍貓》、《尋龍契約》等，都在MyVideo上看得到。

MyVideo也在長達7天春節連假，在BBC Player專館同步推出眾多獨家西洋強檔影集，包括適合春節歡樂氣氛，描述男人成長危機的喜劇影集《孔雀皮考克》，以及《鬼屋歡樂送 第五季》，有別於鬼片恐怖氛圍，以輕鬆詼諧的方式營造溫馨可愛感，喜歡燒腦懸疑影集的觀眾，驚悚影集《掃蕩追緝令》、《沉默的證人 第27季》，不斷翻轉的燒腦劇情，也讓觀眾大呼過癮。

節目館則帶來BBC Player上多檔精彩節目線上首播，包括以大自然生態為主的BBC Earth《零下極限生活 第十一季》、《小動物的生命奇蹟》、《長壽的秘訣》、美食節目《史丹利圖奇：義大利尋味》等、以及BBC Lifestyle世界美食指南節目《非吃不可 第3季》和英國知名脫口秀《葛雷漢諾頓秀 第三十一季》，其中幽默風趣的素人「紅椅」單元也吸引觀眾津津樂道。