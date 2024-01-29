今年48歲的單親媽媽「小美」因獨力扶養2個孩子，多年來只能做兼職工作，收入不穩定，為幫助她能維持家庭穩定收入，勞動力發展署中彰投分署利用勞動部推出的「疫後改善缺工擴大就業方案」，成功媒合小美在南投魚池鄉找到飯店全職工作，每月薪資加上獎勵收入超過4萬元，讓她能安心養家。

中彰投分署指出，勞動部為改善疫後產業復甦造成的缺工問題，透過跨部會合作方式，推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，盼鼓勵中高齡、身心障礙者及二度就業婦女、獨力負擔家計者等失業勞工就業，只要經由各分署成功推介就業，每月可獲獎勵1萬元，若工作地屬於特定地區還有加碼3000元。

家住外縣市的「小美」（化名）離婚後帶著2個兒子到南投定居，她為了照顧年幼的孩子，過去都是尋找兼職、部分工時的工作，但收入較低且不穩定，為了幫助小美，中彰投分署就業服務員審查小美過去工作經歷曾擔任飯店房務，便搭配「疫後改善缺工擴大就業方案」挑戰正職房務工作，成功幫她找到離家近的飯店就業。

中彰投分署指出，小美進入魚池鄉知名飯店擔任房務人員，不但能因應孩子下課後的特殊狀況，達到工作、照顧小孩雙重需求，且因她符合方案中中高齡身分的特定對象，每月還可領取1萬元就業獎勵、最長可領12個月，現在每月收入超過4萬元，一家3口生活趨於安定。

中彰投分署強調，近來疫情解封，旅宿業出現缺工情況，為培養更多觀光旅宿業人才，將與社團法人全國勞工大聯盟總盟攜手舉辦「旅宿業房務實作管理班」，邀請有興趣的民眾參加。