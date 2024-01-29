今年春節連假有7天，為使春節交通更順暢，台66線快速道路匯入國道1號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在2月10日（初一）至12月12日（初三）每日上午5時至12時實施匝道封閉，請各用路人多加注意。

桃園市平鎮警分局表示，今年春節連續假期為2月8日（小年夜）至113年2月14日（初五），國道1號平鎮系統交流道南下匝道封閉期間，警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接臺1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

除此之外，為因應春節過年期間參香及走春人潮，平鎮區忠貞文化園區（異域故事館）、民眾信仰中心褒忠祠義民廟及東勢建安宮等周邊道路，平鎮警方也將結合社區巡守隊及義交人員，分別針對「龍平路與中正三路路口」、「環南路與復旦路路口」及「金陵路與平東路路口」，自除夕夜 （2月9日）至農曆正月初五（2月14日）每日10時至12時、14時至19時，連續6天實施彈性交通疏導管制措施，並請遵從警方及義交人員引導，以維護年節交通秩序。

警方也鼓勵參香及走春民眾儘量搭乘大眾運輸工具，減少車流直接進入市區，造成市區回堵，另外警方也呼籲，請各位駕駛人於出門及收假前，務必要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218及高速公路查詢電話1968外，亦可上交通部網站查詢。