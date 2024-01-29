家屬指出，黃姓男子在客運業服務27年，每年春節疏運都要上班，已約好這周提前吃團圓飯，沒想到卻發生憾事。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

國光客運司機62歲黃姓男子28日晚間從台北載21名客人回台中，行經國道1號台中市大雅路段時強忍胸痛將車停靠路肩後昏迷，送醫不治。家屬難過不捨說，他在客運業服務27年，每年春節疏運都要上班，已約好這周提前吃團圓飯，沒想到卻發生憾事。

黃姓男子28日晚間從台北載21名客人回台中，行經國道1號台中市大雅路段時強忍胸痛將車停靠路肩後昏迷猝死。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

黃姓司機是南投草屯人，25歲時進入國光客運服務，主跑台中到台北路線，偶爾貼班跑南部路線，年資已經27年了，28日晚間8時許他從台北載客回台中途中疑因心肌梗塞，為了確保乘客安全，強忍胸痛開到路肩後昏迷，經搶救不治，家屬接獲噩耗，將黃男遺體接回南投殯儀館辦理後事。

死者的妹妹說，哥哥不菸、不酒，沒有不良嗜好，也未曾聽聞身體有出狀況，哥哥認真盡責，每天5時許起床去上班，細心巡檢車輛，確認車子沒問題才上工，總是將乘客的安全擺第一。由於春節疏運很忙，全家已經約好這周要提前吃團圓飯，沒想到發生這種事，令人傷心難過。

死者的妹婿哽咽說，大舅子做人很老實，不僅很顧家，工作也是盡忠職守，大半輩子都在國光客運服務，他的2個孩子都工作就業了，他即將退休享清福，沒想到卻發生憾事，真的讓人很不捨。