65歲徐女士自年輕起就深受貧血困擾，近半年頭暈、乏力症狀愈發嚴重，就醫檢查發現胃部竟長出巨大腫瘤，且腫瘤表面會斷斷續續出血，不過徐女積極面對，現已住院治療中。頭暈示意圖，非當事病患。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

65歲徐女自年輕起深受貧血困擾，長期服用鐵劑，近半年頭暈、乏力症狀愈發嚴重，就醫發現是嚴重貧血，進一步檢查出胃部竟長巨大腫瘤，且腫瘤表面會斷斷續續出血。不過徐女積極面對，經與家人討論，目前已住院接受抗腫瘤治療。

仁愛長庚合作聯盟醫院胃腸肝膽科醫師林彥廷指出，慢性貧血是指血液中紅血球的數量或攜氧能力不足，導致身體無法正常運送氧氣至各組織和器官，臨床症狀包括疲勞、頭暈、心悸、活動性喘息和容易失眠等。身體的疾病如遺傳海洋性貧血、維生素或鐵質缺乏、慢性腎臟病及骨髓造血功能不良都可能造成貧血，育齡婦女則因生理周期，貧血情況不少見。

林彥廷表示，停經婦女與男性若有頭暈、心悸等症，或體檢抽血發現有貧血情形，應視為健康警訊，需要就醫請醫師評估整體健康狀態。醫師會針對貧血原因進行初步檢驗，比如檢驗血液中的鐵質和其他與造血功能相關的指標，也會評估安排消化道內視鏡檢查，排除惡性腫瘤的可能性。

林彥廷提醒，常見的消化道內視鏡檢查分為上消化道（胃鏡）與下消化道（大腸鏡），過程中醫師會將1支帶有光源與攝影鏡頭的管子經口進入，檢查食道、胃和十二指腸的狀態，可以針對疑似有病變處做切片化驗，也可以檢驗胃部是否被幽門桿菌感染，一般來說5至10分鐘就可以完成檢查。另，胃鏡檢查前需要禁食至8小時。

林彥廷強調，慢性貧血雖非罕見疾病，但造成慢性貧血的原因千變萬化，可能與體內器官功能下降或其他疾病有關。提醒民眾當感覺身體不適時，應正視這些症狀，及早尋求醫療專業幫助，進行適當的檢查，是確保健康的關鍵。