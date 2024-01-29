苗栗縣長鍾東錦表揚政府服務獎。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府近年籌辦的公共工程品質優異，112年達成查核甲等案件比例高達近7成、創近6年新高紀錄，顯見苗栗縣推動公共工程的施工品質獲得中央肯定，去年底更榮獲行政院頒發「政府服務獎」優良機關。工務處為鼓勵績優廠商，29日舉行「112年度公共工程查核成績甲等」等6大項目聯合頒獎典禮，由縣長鍾東錦表揚獲獎廠商，希望藉此拋磚引玉，促進廠商良性競爭，全面提高公共工程團隊素質，打造苗栗縣成為友善宜居的幸福城市。

頒獎典禮今天在苗栗縣警察局3樓大禮堂舉行，縣長鍾東錦親自到場頒獎表揚獲獎廠商，並由工務處長古明弘簡報各獎項獲獎代表性工程；共有唯一榮獲3次甲等的嘉鑫營造公司等數十家施工廠商，逐一獲鍾縣長頒獎表揚肯定，更代表獲獎者在設計、監造及施工等方面，都有專業優異的表現。

縣長鍾東錦表示，上個月率領工務處團隊北上領獎，由行政院長陳建仁親自頒發「政府服務獎-社會關懷服務」優良機關，該獎項由145個機關報名，最終評選25個得獎機關，非常不容易，既是榮耀、也是給縣府團隊最大的鼓勵。

而縣府公共工程能獲中央肯定，首先感謝人力不足的工務處同仁，將士用命奉獻心力，施工廠商自律維護公共工程品質，頒獎表揚是實至名歸，更幫縣府、廠商本身創作驕傲的工程作品，留下好名聲。

鍾東錦說，縣府工程施工查核小組由110年起連續3年由行政院工程會績效考核得到優等佳績，112年度查核總件數102件，其中查核成績甲等案件71件，獲獎施工廠商有56間，甲等案件比例達70％、創近6年新高，顯示廠商非常重視本縣的工程品質，希望廠商持續為公共工程品質嚴格把關。

另外，近年物價波動很大，苗栗縣警察局新廳舍興建預算，一路自11億爆增到23億多，感謝行政院近日先核定補助近17億，縣府會持續爭取經費，早日完成廳舍改善工程。

縣府工務處長古明弘說，建築園冶獎已步入30年，是全國各縣市重大工程競賽，本縣公共工程已經連續2年獲得這項殊榮；其中，2023「校園建築景觀類」得獎作品「苗栗縣后庄國小『非營利幼兒園』新建工程」、由陳賢秋建築師事務所設計監造，海豐營造股份有限公司承造，取得銅級綠建築標章。

苗栗縣提報「苗栗縣學校、醫院、圖書館及易肇事路段周邊路口行人空間改善工程（苗栗縣轄）」參與內政部國土管理署「2023馬路好行計畫」工程案件競賽活動，獲評審委員肯定苗栗縣在道路建設及人本環境建置上的努力。

另外，推動人本交通教育部份，舉辦徵文、繪畫、停格動畫、Scratch動畫等校園競賽，拍攝宣導短片及廣告，在「苗栗縣人本交通及教育宣導計畫案」榮獲『活動競賽類』、『影音或網路行銷類』2分項優良佳績。

工務處說，在苗栗縣有限的財政資源下，縣長鍾東錦帶領縣府團隊落實縣內各項公共工程品質提升，透過查核成績甲等頒獎表揚為其他廠商立下標竿，鼓勵廠商能夠踴躍參與公共工程建設、精進工程施工技術水平；有良好的公共建設品質，是一個城市進步的象徵，也帶動城市經濟面發展，藉由頒獎表揚希望促進廠商良性競爭，全面提高公共工程團隊素質，打造苗栗縣成為友善宜居的幸福城市。