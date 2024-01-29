前職棒投手張誌家年初傳出疑心肌梗塞過世，享年僅43歲，猝死事件讓職業運動員的健康狀況引發各界關注。為避免憾事再發生，高雄市立大同醫院善盡社會責任，以照顧在地運動選手為使命，第二年與台鋼雄鷹隊簽署MOU運動醫療合作，除時時刻刻照顧球員的身心健康，也特別進行全面健檢，今年還加碼成立專業運動醫療團隊，在賽場邊隨時守護台鋼雄鷹隊選手，成為台鋼進軍一軍的最佳神隊友。

傅尹志(左2)致贈紀念品給台鋼雄鷹總教練洪一中(右2)。(圖片來源:大同醫院提供)

心臟血管專科醫師表示，現役運動員最常見的猝死原因有三，包括「肥厚性心肌病變」、「先天性冠狀動脈開口異常」及「心律不整造成的心臟猝死」，前兩者通常不會有症狀，但都屬於不適合繼續進行激烈運動賽事的疾病。

台鋼雄鷹隊領隊劉東洋表示，球隊非常重視每位成員的健康與安全，這次與大同醫院的合作不僅是為了即將到來的賽季做準備，更是為了確保球隊能在球員健康基礎上追求更卓越的表現。

大同醫院院長傅尹志表示，張誌家突然離世是一個令人痛心的警訊，突顯專業運動員健康檢查的重要性，身為市立醫院當然義不容辭挺身做高雄在地棒球隊的醫療後盾，為教練、球員及啦啦隊員總共130位提供全面體檢，以確保球隊所有成員的健康狀態，讓他們在賽場上可以完全無後顧之憂，全力奪得好成績。

大同醫療團隊為教練、球員及啦啦隊員提供全面體檢。(圖片來源:大同醫院提供)

這次健康檢查由大同醫院各專科醫師、護理師及專業醫事人員籌組跨領域團隊來執行，健檢內容包含一般健檢項目之外，也涵蓋影像醫學、心電圖、超音波及眼科OCT光學電腦斷層等檢查，大同醫院也為球員加開特別健檢區，採取分流式一條龍的動線，希望在開訓前盡速完成球員身心健康的把關。

台鋼去年12月8日才剛簽約的「大王」王柏融，立即接下球隊進軍一軍的首任隊長，他表示要帶著這群年輕的選手衝向總冠軍，好成績的背後一定要有堅強的醫療後盾，他很感謝大同醫院能夠提供這麼完整的健康照護，並期待經由專業的健檢獲得更多保障，透過大同醫院支援為一、二軍球員全面健檢，讓台鋼雄鷹隊為高雄再創佳績。