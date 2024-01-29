東森益智節目《全民星攻略》自2019年開播至今滿1000集，節目今（29）日舉辦記者會，主持人曾國城、蔡尚樺與來賓嚴立婷、詹子晴（ㄚ頭）、禹安、曾智希、宇珊、劉祿存、朱芯儀一字排開受訪。今日正好是曾國城56歲生日，他許願身體健康，讓肌耐力、核心的狀態更好，「希望有時間去鍛煉身體，不要接太多舞台劇、早睡早起」。

曾國城的事業廣泛多元，除手上有5檔節目外，還有舞台劇、乾拌麵副業，所以「晚睡早起」已是他的日常。嚴立婷聽後在旁稱讚：「你身體好好，我11點就累了。」曾國城馬上一記回馬槍，「妳們女生更年期，本來就是這樣」，笑翻來賓。

曾國城認為，節目能做到1000集真不容易，「能開一年都要燒香拜佛了」。他除希望身體健康外，也期待未來可以再拿金鐘獎，「差4座就10座了，若拿10座就退出這個比賽，當個十全老人吧，算是達標了」。

此外，尾牙季來到，身為老闆的曾國城今年將帶員工到花蓮旅遊，內容很舒服，希望他們賓至如歸。他坦言之前有去過帛琉，但2023年的營收有降，才想說到花蓮走走。

至於年終獎金，曾國城霸氣說：「沒縮水，不加都不好意思，只能往上加！至少1個月。」