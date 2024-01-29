「逸林牛肉麵」湯底濃郁中帶有自然甘甜與清香，牛腱與牛筋，份量給不少，誠意十足，每碗580元加1成。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

「逸林臭豆腐牛肉麵」臭豆腐口感綿密彷若豆花，與牛肉湯底結合，激盪出讓味蕾驚豔的絕妙滋味，每碗620元加1成。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

「剁椒臭豆腐牛肉麵」榮獲「台北國際牛肉麵節」創意組銅獎殊榮，風味酸辣交織有辛有麻，每碗620元加1成。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

2024是龍年也是閏年，台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧，推出牛肉麵優惠活動，與消費者喜迎新春。2月1日至29日，牛肉麵系列內用全面買1送1，贈送價低者，每日限量，農曆除夕至初二不適用。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店的牛肉麵是中山區有名的美食，好滋味讓不少飯店同業也稱讚，鄰近的飯店同業也會利用買1送1特惠時前往「敵營」打牙祭。人氣餐點「逸林牛肉麵」，使用牛骨、蘿蔔、洋蔥、草果、桂枝、乾辣椒與手工辣黑豆瓣醬等食材熬製湯底，喝起來濃郁中帶有自然甘甜與清香；經過90分鐘滷製的牛腱與牛筋，份量給的不少，誠意十足，入口似化卻不失嚼勁。搭配Q彈滑順的手工拉麵，以及使用青花椒、辣椒乾、辣椒籽、大蒜、洋蔥等辛香料炒製而成的獨門秘製辣醬與手炒酸菜，呈現豪邁大器的道地台灣味。「逸林牛肉麵」每碗580元加1成。

由「逸林牛肉麵」衍伸的「逸林臭豆腐牛肉麵」，選用老字號店家以天然發酵滷水，經由7日慢工熟成醃製所出產的臭豆腐，不僅品質穩定、風味濃郁，獨特氣息也不易在烹調過程中散失；加上口感綿密彷若豆花，容易與牛肉湯底結合，激盪出讓味蕾驚豔的絕妙滋味。此外，在執行主廚王銘嘉與廚藝團隊不斷嘗試研發下，更開發出先麻後辣、香氣悠長的自製花椒油，適量添加食用，獨特川味更讓人口齒留香，意猶未盡。「逸林臭豆腐牛肉麵」每碗620元加1成。

榮獲「台北國際牛肉麵節」創意組銅獎的「剁椒臭豆腐牛肉麵」，分量大器的手工自製醋泡剁椒，紅通通一層引人目光，也勾人食慾，搭配綿密臭豆腐與濃郁湯底，風味酸辣交織有辛有麻，豐富層次讓人一試難忘。主廚指出，醋泡剁椒由新鮮燈籠椒與朝天椒混合後洗淨風乾，加上糯米醋、米酒與調味料浸泡1周，再以手工剁成細末保存，滋味酸香中帶有些微嗆辣，呈現舒爽冒汗而不過度刺激的溫麻口感。滿滿剁椒浸泡在融入臭豆腐奇香的牛肉湯頭後，可感受米醋的酸爽、剁椒的辛辣與花椒的麻韻，映入眼簾穿過鼻間，而後飛越味蕾，勾勒出視覺、嗅覺和味覺的多重滿足。「剁椒臭豆腐牛肉麵」每碗620元加1成。牛肉麵全系列買1送1活動不得與信用卡或其他優惠併用；為鼓勵內用，外帶需酌收50元包材費。