龍年賀歲最強動作喜劇電影《還錢》華麗集結陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙、吳慷仁等超強卡司，為《第九分局》新銳導演王鼎霖與億萬監製葉如芬、郝柏翔強強聯手的劫盜動作喜劇電影，2月8日小年夜即將在全台歡樂上映！主創團隊28日大隊人馬南下台中、台南、高雄戲院宣傳造勢，並在高雄大遠百威秀舉辦高雄首映會，吸引上百熱情民眾擠爆現場，監製葉如芬、郝柏翔及導演王鼎霖率領演員蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、草爺、大飛吳志慶現身，期望票房能從南到北紅紅火火、一路節節上升，投資方也致贈鈔票花束，預祝票房大賣，並驚喜宣布《還錢》續集有譜，有望前往高雄取景！

高雄首映會上，監製葉如芬、郝柏翔及導演王鼎霖率領演員蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹、大飛吳志慶現身造勢，聲勢浩大，監製葉如芬開心表示：「很高興跟高雄朋友見面，《還錢》正式首映其實是下週三在台北，我們特別提前來到高雄回饋大家的熱情，還有文化局及投資方的加持，很高興能為觀眾帶來這部非常活潑熱鬧的賀歲片，看過的人一定會喜歡，請再多幫我們推薦分享！」監製郝柏翔大力稱讚導演王鼎霖：「我們之前合作過《第九分局》，我覺得他是一個能將劇本每一場戲、每個細節都跟演員溝通到最好，後製時也跟剪接溝通到最好的導演，他的初衷完全沒變過，就是想把最好的畫面呈現給觀眾，而且他是很不一樣的導演，相關類型的劫盜片都是去銀行偷錢，只有他想到可以去還錢，而且非常好笑，笑可以在戲院傳播，在家裡是感受不到這個樂趣的，歡迎大家邀請親友到戲院一起看這部賀歲片熱鬧過年！」

導演王鼎霖接著表示今年疫情趨緩後，大家終於比較沒有後顧之憂出國玩樂、看電影，「拍片過程非常開心，希望大家可以感受當時我們拍片的那份快樂和愛，傳播出去，帶家人朋友們去還錢，喔不對，是去看《還錢》啦！」女主角蔡思韵獻出許多「第一次」，第一次參與台灣賀歲片，也是第一次演喜劇，第一次全台趴趴走宣傳電影，她表示：「因為以往作品比較沉重，大家都不知道我其實很ㄎ一ㄤ，拍片時我們整個團隊都非常歡樂，很想把這份開心分享給觀眾。」這幾天團隊所到之處飽嚐各地美食，蔡思韵笑說：「今天吃了很多，我覺得扣打都用完了！」大飛笑說蔡思韵今天沒穿她將電影T恤改造成腰部挖空的高衩連體衣那件，是因為吃太多了！蔡思韵笑說不露腰、改露肩，便拉開綠色西裝外套展示她將另一件電影T恤改成斜肩的時尚造型。

李銘忠被問到怎麼培養片中竊盜集團之間的默契與感情，他表示他與陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹等人在第一次讀本的時候就已經融入氛圍，「大家會一起拋笑梗出來，特別是凡熙和柏霖，我就跟著他們的腳步一起玩！」因為李銘忠以往角色多半較為嚴肅或充滿殺氣，他不忘笑虧導演很勇敢，「竟然找我這麼兇的人去演一個這麼ㄎ一ㄤ的角色，真的要佩服導演！」

蔡凡熙則被也有演出《還錢》的首映會主持人大飛爆料私底下是幹話王，蔡凡熙立刻搞笑說：「不能講這是秘密，其實我們剛剛在後台講黃色笑話，但不能搬上檯面講。」蔡凡熙順著大飛的話，以「幹話駭客」形容自己在片中的角色，隨即貢獻一個冷笑話，問現場觀眾：「什麼果汁的名字最長？鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞果汁！」講完立刻被眾人虧超冷，對於要不停耍冷的人設，蔡凡熙分享道：「因為我是演駭客，基本上都是跟空氣演戲，這也是我覺得最難的地方。」草爺在片中演出不苟言笑的警察，他笑說：「有見識到蔡凡熙的幹話功力，在電影中我們有互相精神喊話了一下，算是戲裡的劇情推進者之一吧。」