台北市長蔣萬安兌現承諾，今年起，臺北市動物園保育員加薪，提高危險加給3到5千元，超過200位工作夥伴受惠。蔣萬安特地感謝「許伯&簡芝」用心拍攝臺北市動物園的影片，呼籲更多人一起關心動物園保育員待遇和動物保護議題，也感謝中央對臺北市提出的方案給予正面回應。

蔣萬安今（29）日在臉書表示，動物園保育員的工作每天跟動物在一起，看似療癒，但其實相當辛苦。炎熱的夏天，野山羊的保育員，一天大約要背40公斤的樹葉，在陡坡上來回走好幾次，常常整件衣服都被汗水浸濕；寒冷的冬天，照顧魚類的保育員，要變身成潛水員，在冰冷的水下作業，更要小心水裡潛藏的各種危險。

蔣萬安還提到，照顧大象的保育員，如果不跟大象「混熟」，甚至會被聰明又壯碩的大象甩鼻欺負，完全是需要智慧與專業的勞力活。

蔣萬安直言，臺北市動物園的保育員同仁，他們的危險加給卻已經超過30年沒有調整，即使對工作再有熱忱，也難敵現實的壓力，長久下來不但會導致留不住專業人才，也不利於動物保育發展。

蔣萬安披露，從他上任以來，就積極向中央爭取動物園保育員加薪，林奕華副市長也在行政院會上直接為動物園保育員請命、爭取提高待遇。

蔣萬安特地感謝「許伯&簡芝」用心拍攝臺北市動物園的影片，呼籲更多人一起關心動物園保育員待遇和動物保護議題，也感謝中央對臺北市提出的方案給予正面回應，從今年起，動物園保育員的危險加給調升3到5千元，用最實質的鼓勵，來支持第一線辛苦的同仁！

蔣萬安最後跟大家預告～今年是臺北市立動物園建園110週年，市府規劃了精彩的慶祝活動，他和大家一樣都非常期待，到時候我們動物園見！