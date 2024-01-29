台股上周攻萬八，晶圓雙雄功不可沒，帶動整體外資買超台股超過800億元。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超812.67億元；累計今年以來外資累計賣超縮減至35.18億元。外資總持有股票市值為23兆6,797.52億元新台幣，占全體上市股票市值的41.45％，較1月19日的23兆899.70億元新台幣，增加5,897.82億元。