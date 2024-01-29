在個股買賣超方面，晶圓雙雄居外資買超前2大個股，台積電(2330)買超90,222張、聯電(2303)買超72,888張，中信金(2891)排第3，買超62,959張。另外，面板股的友達(2409)、群創(3481)居第4、第6大，張數分別為47,193張及35,343張。
賣超方面，台新金(2887)居外資賣超第1大，張數為19,008張，宏碁(2353)居次，賣超17,995張，仁寶(2324)賣超15,206張排第3。
台股上周攻萬八，晶圓雙雄功不可沒，帶動整體外資買超台股超過800億元。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超812.67億元；累計今年以來外資累計賣超縮減至35.18億元。外資總持有股票市值為23兆6,797.52億元新台幣，占全體上市股票市值的41.45％，較1月19日的23兆899.70億元新台幣，增加5,897.82億元。
在個股買賣超方面，晶圓雙雄居外資買超前2大個股，台積電(2330)買超90,222張、聯電(2303)買超72,888張，中信金(2891)排第3，買超62,959張。另外，面板股的友達(2409)、群創(3481)居第4、第6大，張數分別為47,193張及35,343張。
賣超方面，台新金(2887)居外資賣超第1大，張數為19,008張，宏碁(2353)居次，賣超17,995張，仁寶(2324)賣超15,206張排第3。
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