力成去年EPS可望達一個股本，展望今年，力成日前認為，需求復甦帶動，今年第一季應為年度低點，隨後營收逐季成長，但西安廠出售，於今年六月底完成交割，營收恐有過度期，出售西安廠每月影響營收約5億元，為今年最大挑戰，整年以成長為定調。

力成進一步分析，看好AI題材，帶動HBM(高頻寬記憶體)需求，加上記憶體今年成長空間大，目前來看，DRAM表現可望比NAND得宜。其中AI帶動HBM需求強勁，力成布局並購買機台預估今年第二季初進駐，並完成客戶認證後，可望最快在今年底量產，首波迎接日本客戶訂單，公司資本支出將重啟高檔，法人看好今明年營收展望，獲利也將維持高檔可期。

受惠急單效應，力成去年12月營收雙增，創下14個月新高，獲利也受到西安廠貢獻拉抬。

展望今年狀況，歐系外資認為，受到記憶體復甦，但西安廠營收是否能缺補仍是焦點，今年第一季符合季節性，但略低於市場預期，力成今年上半年產能利用率僅周期性改善，而下半年產能利用率小幅提升，仍留意西安廠過度期、記憶體復甦帶動性，目前來看整體今年營收、獲利改善恐將相對保守，至於明年HBM初期貢獻度也將關注。