縣長楊文科偕同縣議會議長張鎮榮、湖口鄉長吳淑君及諸多獅子會團體到陸軍北區聯合測考中心致贈各單位慰問金、加菜金。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

農曆春節將近，新竹縣長楊文科29日偕同縣議會議長張鎮榮、湖口鄉長吳淑君及諸多獅子會團體到陸軍北區聯合測考中心，致贈各單位慰問金、加菜金，感謝國軍弟兄在重要節日仍戍守家園，十分辛苦，也預祝大家「新年快樂、龍年行大運」。

楊文科表示，新竹縣境內部隊任務繁重，無論是在年度的漢光演習、聯勇操演或是各項任務演練，都能展現勤訓精練的成果，新竹縣政府與新竹縣議會長年與社會各界團體，共同慰問軍方，同時感謝國軍不管是碰到風災、水災或有地震，都有國軍弟兄的協助與支持，讓民眾免於災害，或能迅速復原，軍方都大力幫忙。

楊文科說，國軍弟兄的辛苦，讓國家安定、人民生活平安幸福，儘管軍中改變服役規定、延長役期，不過也是因為情勢改變，而不得不如此，共同為國家打拼，農曆春節將至，也先預祝大家新年愉快、龍年行大運。

楊文科與議長張鎮榮、湖口鄉長吳淑君、軍人服務站長陳中吉及10多個獅子會團體一起前往敬軍，陸軍北區聯合測考中心指揮官陳俊男及各單位共同出席，包含陸軍部隊北區聯合測考中心、陸軍裝甲第584旅、新竹後備指揮部、陸軍裝甲兵訓練指揮部、陸軍裝甲第542旅、陸軍步兵第206旅、新竹憲兵隊、湖口聯保廠、空軍偵蒐預警中心、電展室第32工作組、海巡署偵防分署新竹查緝隊、湳湖彈藥分庫、湳湖彈藥分庫整修第一所、湳湖彈藥分庫整修第二所、湖口彈藥分庫、明湖彈藥分庫、心戰大隊第四中隊、空軍防空第641營第3連、空軍防空第642營第3連等19個單位共同參與。