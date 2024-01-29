據網信中國微信公眾號29日消息，為營造喜慶祥和的春節網上氛圍，大陸中央網信辦決定即日起展開為期1個月的「清朗·2024年春節網路環境整治」專項行動。

根據說明，這次專項行動重點整治以下6方面問題。第一是宣揚獵奇行為、違背公序良俗問題，例如借春節旅遊高峰期，發佈誤導性旅遊攻略，誘導線民前往存在安全隱患的「野景點」；惡俗和具有自虐、自殘傾向的直播PK，又或利用怪異獵奇食材、大量添加刺激性調料等，變相發佈暴飲暴食、畸形飲食資訊。

第二是散播網路戾氣、煽動群體對立問題，包含借春節晚會、春節檔影視作品、明星網紅等話題，挑起互撕謾駡、刷分控評行為，煽動對立情緒；將春節傳統習俗、突發案件事件與地域、職業等特徵相關聯，汙名化特定群體，以及蹭炒春節期間熱點話題，通過拼音、諧音、指代詞等方式，編造惡俗低俗爛梗，污染網路風氣。

第三是炮製虛假資訊、惡意行銷炒作問題。一是利用年終盤點、返鄉見聞等形式編造不實內容，渲染極端情緒；炮製傳播涉公共政策、社會民生、交通出行等領域謠言資訊，擾亂社會秩序；虛構夫妻、婆媳、師生等矛盾衝突劇情，無底線博取流量，傳遞不良價值觀。

第四是防止色情賭博引流、網路詐騙問題，例如棋牌類小遊戲變相從事網路賭博；利用二維碼、浮水印圖片發佈涉色情、賭博等違法資訊，或是通過春節集福、紅包補貼、集贊搶票等名義實施網路詐騙，甚至以過年回家租男（女）友、旅遊搭子等名義，為線下違法活動引流。

第五是防止鼓吹炫富拜金、無底線追星，涉及像是以春節風俗之名刻意展示炫富鬥富、鋪張浪費等不良內容；是無底線炒作明星緋聞八卦；打著改命轉運、破除太歲的旗號，鼓吹迷信，提供網上算命占卜付費服務。

此外，還關注危害未成年人身心健康問題，包含利用「網紅兒童」違規牟利、攻擊惡搞，突破青少年模式關於時間、內容等方面的限制要求，向未成年人特別是農村留守兒童變相提供誘導沉迷的產品功能。