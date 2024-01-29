來自新竹一名45歲街友阿彬(化名)，因賭博、玩股票欠債高達400萬，又向錢莊借款、債款如雪球般越滾越大，只好落跑。阿彬先前在新竹車站流浪過一段時間，北上尋求更好發展機會，晚上住在北車，白天則去當舉牌工，一個月約有1萬元收入，不奢望能租房子。不過，阿彬正面臨人生低潮，他並沒有自暴自棄，「活著就有希望，新年最大願望，想找到更好的工作機會」。

【角落的聲音】男賭博欠下鉅額淪落街頭！當舉牌工不絕望：活著就有希望

阿彬表示，「我們待在這邊(北車)的人，並非都沒工作，我目前在街頭幫建商舉牌子，一天工作8個小時可賺800元，不過，每月排班制，有時一周只排到2天，平均月賺近1萬塊」。對於租房是個奢華事，阿彬說，「真的不敢想，台北租房6千塊起跳，光租金跟押金就要2萬塊，扣除的話，身上幾乎沒錢了，目前身上則零積蓄，吃不飽、也餓不死」。

北車街友阿彬(化名)目前在當舉牌工，每月賺約1萬元。(游定剛拍攝)

事實上，早年在做保全業的阿彬，因賭博、買賣股票欠下400萬債務，和家人起嚴重衝突，逼不得已離家出走，街頭流浪2年多。阿彬透露，「和錢莊有些債務問題，不想讓家人扛，錢滾錢每月利息近4萬元，以當時月薪只有3萬8千元來講，已完全沒辦法負荷，目前債務還沒還清，只能來這躲著、尋找另外的機會」。

街友阿彬(化名)北車當街友躲債，盼有更好的工作機會。(游定剛拍攝)

會想要回家嗎?阿彬充滿無奈地說，「心裡有想...但是怕家裡不接納，家人不知道我在北車，也不敢讓他們知道，畢竟是自己造成的問題，新年新希望能找到更好的工作」。