今天是黃色小鴨展出的首個平日，本報下午到愛河灣觀察，雖然午後艷陽高照，但遊客興致不減，不乏家庭親子、放寒假的學子，也有國外遊客前來，大家爭相跟小鴨拍照。（柯宗緯攝）

「黃色旋風」席捲高雄吸60萬人朝聖，搭遊艇賞鴨視角曝光！（柯宗緯攝）

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」1月27日開幕2天，吸引逾60萬人次朝聖，帶來10億觀光產值，旅宿、餐飲等業者樂開懷，晶英國際行館推出包遊艇賞小鴨遊程，別於岸上看小鴨，更能近距離賞鴨，感受愛河灣風光。對於輕軌乘客爆滿、班距長挨批，觀光局長高閔琳表示，已開會協調將加密班距。

今天是黃色小鴨展出的首個平日，本報下午到愛河灣觀察，雖然午後艷陽高照，但遊客興致不減，不乏家庭親子、放寒假的學子，也有國外遊客前來，大家爭相跟小鴨拍照。（柯宗緯攝）

今天是黃色小鴨展出的首個平日，碼頭樂園更是吸引一票家長陪著孩子排隊搶玩。（柯宗緯攝）

今天是黃色小鴨展出的首個平日，本報下午到愛河灣觀察，雖然午後艷陽高照，但遊客興致不減，不乏家庭親子、放寒假的學子，也有國外遊客前來，大家爭相跟小鴨拍照，而碼頭樂園更是吸引一票家長陪著孩子排隊搶玩。

觀光局長高閔琳指出，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」1月27日開幕2天，吸引逾60萬人次朝聖，帶來10億觀光產值。（柯宗緯攝）

觀光局長高閔琳指出，樂見飯店與遊艇業者合作，推出搭遊艇看小鴨遊程，搭遊艇視角風貌跟從岸上看完全不一樣，更可看到愛河灣景緻跟10年前完全不同，也可近距離看小鴨與小鴨拍互動合影，在遊艇享用美食、吹海風、曬燦爛陽光。（柯宗緯攝）

高閔琳指出，位於16-18號碼頭的碼頭樂園，過去堆滿貨櫃，這次花1個月時間整地，華麗變身為冬日遊樂園，引進大型氣墊、黃色球池、小火車等高人氣遊樂設施成為孩童玩樂的天堂，再搭配紙風車劇團、街頭藝人表演及美食餐飲市集。

晶英國際行館推「搭遊艇看小鴨」遊港行程，入住或於Ukai-tei Kaohsiung用餐，不限消費金額即可加價購買行館貴賓專屬獨家遊港行程，除1月27日外，剩下2月24日場次，目前已有6成預定。另提供包船服務，可彈性選擇日期。

夜間版黃色小鴨搭配高流燈光秀，景致迷人。（柯宗緯翻攝）

夜間版黃色小鴨搭配高流燈光秀，景致迷人。（柯宗緯翻攝）

高閔琳指出，樂見飯店與遊艇業者合作，推出搭遊艇看小鴨遊程，搭遊艇視角風貌跟從岸上看完全不一樣，更可看到愛河灣景緻跟10年前完全不同，也可近距離看小鴨與小鴨拍互動合影，在遊艇享用美食、吹海風、曬燦爛陽光。

高閔琳表示，1月27日開幕2天來，已經吸引逾60萬人次朝聖小鴨，超過10億觀光產值；另外也協調相關單位，增加輕軌班次，歡迎遊客多搭大眾運輸看小鴨。

高閔琳提到，觀光局也特別推出「賞鴨教戰守則」，盤點5個最佳觀賞點，推薦民眾從珊瑚礁群及鯨魚堤岸、輕軌真愛碼頭站、旅運中心戶外3樓廣場、高雄流行音樂中心音浪塔（11號碼頭）及冬日遊樂園（16號碼頭）觀賞不同角度的小鴨，還可以和小鴨拍攝有趣互動照片。