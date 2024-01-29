屏東縣警局29日上午10時舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由副縣長黃國榮蒞臨主持，警察局長戴台㨗擔任監交人，場面簡單隆重。

新任主任秘書郝心誠，中央警察大學64期行政警察學系、國立中山大學政治經濟研究所碩士畢業，歷任金門縣警察局金城分局、雲林縣警察局虎尾分局與花蓮縣警察局花蓮分局長、嘉義市政府警察局主任秘書等重要職務。

新任東港分局長林志弘，中央警察大學61期法律學系畢業，歷任臺東縣警察局成功分局、關山分局、臺東分局副分局長、成功分局及關山分局長等重要職務。

新任里港分局長温基興，中央警察大學61期資訊管理學系、資訊管理研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局仁武分局督察組組長、花蓮縣警察局玉里分局及雲林縣警察局斗南分局長等重要職務。

原任屏東縣警局主任秘書劉清俊陞任高雄市政府警察局督察，東港分局長張世儒調任新竹縣政府警察局竹北分局長，里港分局長何明祥調任嘉義市政府警察局第一分局長。

黃國榮除對新任主任秘書及分局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，也對卸任分局長在工作上的表現給予高度肯定。期望借重各新任分局長才能與經驗，在既有堅實的基礎上，領導所屬警察同仁，針對非法槍械、不良幫派、暴力犯罪、毒品、詐欺等案件加強查緝，確保人民生命、財產安全，共同創造和諧安寧的社會。