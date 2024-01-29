拔牙是一種常見的口腔治療，一般來說，風險不大，但也有可能發生意外。最近深圳一名23歲的青年在拔牙後突然昏迷，被送往醫院後發現顱內出血，經過搶救卻一直未再甦醒，並在2周後死亡。家屬懷疑是醫療事故造成，遺體至今仍在殯儀館內已長達5個多月，事件引發外界關切醫療安全問題。

據《網易新聞》報導，2023年7月30日，來自湖南的23歲青年王奧紀因為牙痛，到深圳市大鵬新區葵湧人民醫院口腔科拔牙。醫生在局部麻醉下給他拔了2顆牙，全程無不適，隨後醫生給他複拍X光片。未料在X光攝影室內突然暈倒，醫生立即安排將他轉到該醫院的急診科診治。轉科過程中，他出現噴射狀嘔吐和抽搐，急診科醫生經CT檢查發現他有顱內出血情況，於是要求立即轉到其他醫院處理。

深圳發生一起23歲青年拔牙後出現顱內出血致死事件，醫生呼籲重視醫療安全，手術前應做好風險評估。（圖／網易新聞）

王奧紀於當天中午12：30左右被轉送到深圳市坪山區人民醫院搶救。開顱手術進行2小時後手術結束，手術後至8月11日住院期間，王奧紀處於持續昏迷狀態，8月12日晚上8：45宣告去世，遺體存放在深圳市殯儀館，至今尚未火化。

王奧紀至今未能火化下葬，主因是家人和親友悲痛之餘質疑醫院的診療和救治過程可能存在疏忽，要求醫院給予合理的解釋和賠償。葵湧人民醫院相關人士稱，事發後，深圳市大鵬新區教育和衛生健康局亦介入調查，現在的主要問題是通過醫療損害鑒定來進一步明確各自責任。醫療調查委員會相關人士稱，「就整個事件來看，死亡與拔牙之間沒有直接因果關係。」目前，深圳市大鵬新區教育和衛生健康局仍正在調查與處理此事。

據媒體報導，死者的姐姐指出，醫院拔牙前未做任何的風險評估和檢查，5月份去做過檢查也否認死者曾暈厥病史。目前向醫院索賠180萬元（人民幣，約合台幣768萬元），院方表示願意支付60萬元（約合台幣256萬元）。

報導引述醫師說法稱，拔牙是一種看似簡單的醫療操作，卻可能引發嚴重的後果。這一事件提醒民眾，拔牙前後要注意做好相關的檢查和預防，避免發生不必要的風險和損失。