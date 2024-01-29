台中市謝姓男子在7個月內，接連酒駕遇攔查拒測，總計裁處54萬元罰款，積欠2年多拒繳納罰款，法務部執行署台中分署查扣保單價值，謝男仍無動於衷，調查發現謝男以名下土地貸款，竟能如期繳款，29日上午會同地政單位，到其農牧用地插立告示牌張貼查封告示，透過強制手段，逼迫謝男出面清償。

台中分署表示，謝姓男子在2019年11月間，因酒後駕駛汽車於道路上且拒絕酒測，被開立18萬元罰單，但謝姓男子仍不知警惕，時隔7個月，2020年6月，又再次酒後駕車拒絕酒測，再被開立36萬元高額罰單，累計金額共高達54萬元，因皆未依法繳納，2022年7月移送台中分署執行。

不料謝男仍拒絕繳納罰款，且不理會台中分署通知到場報告財產等執行作為，台中分署除查扣謝男商業保險契約保單價值外，近日查到謝男以名下土地向金融機構辦理貸款仍在陸續還款中，就是不願清償罰款。

執行人員為強化酒駕罰鍰案件執行，今天（29日）上午，會同地政事務所人員，到謝男名下坐落台中市太平區的農牧用地，進行定位指定界線位置，並在現場插立告示牌張貼查封告示，並發函通知謝男，限期自動繳清或提出清償計畫，逾期仍未理會，將於農曆年後，就查封土地進行拍賣程序。

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