台中市東區1名27歲朱姓男子，上週寒流來襲，竟在1棟大樓騎樓，來來回回走了近3個小時，直到熱心民眾察覺有異報警求助，但無論警員如何詢問，朱男始終沒有反應，此時大樓出現1名阿伯，告知朱男其實就住在大樓內，趁父母熟睡溜出家門，本身是「慢飛天使」才無法表達，經熱心阿伯協助聯繫其父母帶返家，順利結束朱男暗夜冒險記。

中市第三分局合作所警員尤建翔、程榮興，上周執行巡邏時，獲報民眾報案指稱，東區自強街某大樓，有1名年輕男子從晚上10點就在騎樓不斷徘徊，還不時左顧右盼，近3個小時都沒有離開，行為相當可疑。

警方到場發現，該名朱姓男子是名慢飛天使，神情非常焦慮，詢問其住家地址沒有反應，只回說「我要等我媽媽來」，正當警員苦思該如何協助時，大樓內1名阿伯聽見騷動聲出來關心，一眼就認出朱男，表示其就住在該棟大樓，更熱心協助打電話聯繫其父母。

朱男父親接獲電話也大吃一驚，原以為早已就寢的兒子，卻趁他們入睡後偷跑出門，趕緊下樓開門接回兒子，想到兒子在寒風中站了近3小時，十分不捨，也頻向警員及熱心阿伯致謝。

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