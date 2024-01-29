台灣皮膚科醫學會領先亞洲各國，發表《化膿性汗腺炎臨床診療共識建議》，建議同時評估手術及藥物治療。（王家瑜攝）

50歲的翁姓工程師，大約7年前發現鼠蹊部和股溝冒出2到3顆「痘痘」，後來從點延伸成線，更出現腫脹、分泌物，輾轉求診，在大腸直腸科診斷為肛門廔管，沒想到手術後疼痛更劇烈，坐也不是、站也不是，甚至包尿布上班，更一度懷疑人生，直到1年多前自己上網找線索，終於證實困擾多年的怪病是「化膿性汗腺炎」。

化膿性汗腺炎是一種慢性的發炎性毛囊疾病。台大醫院皮膚科主任蔡呈芳說，病灶通常發生在腋下、肛門周圍、會陰部、女性乳下等特定部位，嚴重時會不斷滲出膿血，產生異味，甚至形成皮膚廔管，就像下水道一樣互相聯通，輕輕擠壓就引爆周邊膿皰破裂、滲出膿液。

韓國歌手李洪基最近自曝病史，從國中開始罹患化膿性汗腺炎，迄今18年，不僅隨身攜帶10件內褲，更因為病灶疼痛，不得已中斷工作或取消演唱會，被認為是耍大牌卻有苦難言。蔡呈芳指出，化膿性汗腺炎不會傳染，但長期反覆發作讓病人坐立難安、心情鬱卒，還會有社交問題，因為擔心旁人聞到膿乾掉之後的臭味，甚至會用香水遮蓋臭味。

台灣皮膚科醫學會理事、台大醫院皮膚科醫師廖怡華指出，化膿性汗腺炎平均被延誤診斷7.2年，病識感低、不易確診是目前兩大困境。台灣皮膚科醫學會領先亞洲各國，發表《化膿性汗腺炎臨床診療共識建議》，建議同時評估手術及藥物治療；針對中重度病友，若接受全身系統性抗生素治療12周後未達預期效果，則應考慮使用生物製劑治療。

病友翁先生分享，約7年前發現鼠蹊部和股溝冒出2到3顆「痘痘」，陸續在皮膚科、外科、泌尿科「流浪」都沒有得到確切診斷，後來病灶更從點延伸到線，於是被轉診到大腸直腸科，診斷為肛門廔管，在醫師建議下接受手術，沒想到術後更痛，「很懷疑人生能不能走下去！」

翁先生說，病灶嚴重時面積有如3個手掌大，橫跨鼠蹊部和股溝，腫痛、流血和組織液多到將衣褲浸濕，不得不穿紙尿褲，幾乎失去好好坐著和行走的能力。後來他自己上網找線索，進一步找醫師確診，透過手術和生物製劑治療，總算穩定病情，重拾正常生活。

蔡呈芳提醒，化膿性汗腺炎容易和青春痘混淆，青春痘通常長在臉部、臀部和背部，而化膿性汗腺炎常發生在身體皺褶、經常摩擦的部位。如半年內反覆出現痘痘狀膿皰超過3次，就會高度懷疑是化膿性汗腺炎，且須注意有惡性風險，可能轉化為麟狀細胞癌，應就醫尋求診斷及治療。