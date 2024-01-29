苗栗縣政府近日公告春節計程車加價方案，縣內計程車將2月8日晚間12點起至2月14日晚間12點止，即小年夜到大年初五共7天調整運價，按原收費方式加收3成。

縣府工商發展處指出，縣內計程車春節連假期間將實施加價，按原規定收費方式加收3成，並自2月15日晚間12點起恢復原規定收費。

目前縣內計程車原規定的收費，分為日間、晚間運費2種，日間運費為早上6點至晚上11點，計程運價起程1250公尺100元，續程每200公尺5元，計時運價時速低於5公里時，每80秒5元。

晚間運費為晚上11點至隔天早上6點，夜間計程運價為起程1250公尺120元，續程每200公尺5元，計時運價時速低於5公里時，每80秒5元。春節期間以上述價格加收3成運費。

另外，新竹區監理所苗栗監理站，協調轄區計程車隊與公私單位，規畫「台灣客家文化館－台鐵豐富站（高鐵苗栗站）」、「高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮」2條計程車共乘路線。

其中，「台灣客家文化館－台鐵豐富站（高鐵苗栗站）」共乘路線，路程約23公里、車程約30分鐘，車資以苗栗縣計程車費率計算分攤，1 人650元、2人各325元、3人各215元、4人每人160元，採提前預約制度。

共乘計程車專屬站牌分別設置在銅鑼鄉客家文化館入口大門道路旁，以及台鐵豐富站入口排班計程車處。

「高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮」路程約17.5公里，車資以苗栗縣計程車費率計算分攤原則，1人500元至5人搭乘每人100元不等方式計費。

高鐵苗栗站端由1號出口排班計程車服務台處搭乘，並提供專人服務；白沙屯拱天宮端由香客大樓餐廳前搭乘，則設有專屬站牌。

縣府工務處指出，提醒民了解春節期間加成收費規定，以避免衍生乘車爭議，提醒民眾多加留意，如遇計程車未依規定收費或拒載等情事，可撥打申訴電話，新竹區監理所0800-231-035或苗縣府服務專線0985855186洪先生、0921374099邱先生，以維護自身乘車權益。