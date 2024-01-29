台北市長蔣萬安上任後首次編列預算，YouBike前30分鐘免費、台北國際潮流音樂節及台北市警局監視器傳輸費等案都卡關，台北市議會大會29日續審預算，議員關心1999陳情系統個資把關措施、二殯設立殯葬專區及北投市場改建工程停車位相關問題，議長戴錫欽裁示，暫擱預算，明日下午進行朝野協商。

民進黨台北市議員顏若芳、簡舒培關心1999陳情系統個資保護，簡舒培要求研考會把關民眾個資外，若個資外洩，市民也必須要有管道向市府咎責，同時也讓研考會知道相關疏失。

研考會主委俞振華回覆，北市府各局處對於1999個資保障有明確權責畫分，連承辦人處理案件時都有保密，其他人沒辦法接觸到資訊，案件處理、結案到遮蔽都有完整SOP，但人為方面可能仍有疏失，未來在共識營、市政會議等全府會議會加強宣導，洩漏個資也要嚴加懲處。

他說，話務系統也要更敏感，如昨天立案、今天撤案就可能有些蹊蹺，必須透過教育訓練讓話務人員和陳情系統更機敏。

戴錫欽裁示，暫擱1999相關預算。

國民黨議員王欣儀也要求，一殯殯葬量能移入二殯，同時也要規畫納入殯葬專區，避免殯葬業混雜在住宅區內做非法使用。簡舒培補充，鄰近二殯的黎元里有許多殯葬業者設立在住宅區內，造成民眾困擾，一殯結束後勢必會讓黎元里負擔加重，殯葬處必須針對殯葬業者統一管理。

議長戴錫欽裁示，一併納入政黨協商。

此外，國民黨議員汪志冰、民進黨議員陳賢蔚也提及，北投大樓及市場改建工程，目前規劃興建大樓地下4樓，但扣除附屬單位停車位、市場理貨區，剩下空間還要加上周邊住戶的停車需求，停車位顯已不足，未來在細部規畫時，地質探勘若無安全疑慮，朝向開闢地下第五層停車場規畫，以發揮最大效益。

戴錫欽裁示，請市場處慎重納入考量，送朝野協商一併討論。