國道一號中山高速公路北上13.8公里處，今天（29日）下午4時許發生貨車翻車意外，造成該路段外側2線道無法通行，所幸駕駛並沒有受困，現場已經有拖吊車到場協助，而詳細車禍原因還有待國道警方調查後釐清。

國道一號北上13.8公里處，貨車翻車造成車流回堵。（翻攝國道1968）
國道一號北上13.8公里處，貨車翻車造成車流回堵。（翻攝國道1968）
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