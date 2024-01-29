要注意！國道一號北下13.8貨車翻車 北上車流回堵 16:582024/01/29 中時新聞網 黃仲瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號北上13.8公里處，貨車翻車造成車流回堵。（翻攝國道1968） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號中山高速公路北上13.8公里處，今天（29日）下午4時許發生貨車翻車意外，造成該路段外側2線道無法通行，所幸駕駛並沒有受困，現場已經有拖吊車到場協助，而詳細車禍原因還有待國道警方調查後釐清。 國道一號北上13.8公里處，貨車翻車造成車流回堵。（翻攝國道1968） 淡水男弒父逃逸遭逮！不滿他長期酗酒 口角後竟動手勒斃 「赤膊半胛男」酒醉大鬧街頭 遭5警當街壓制帶回管束 驚！偷偷看男友神秘小天地 他居然愛看「這些東西」 #國道一號 #中山高 #貨車 #北上 #回堵 也許您會感興趣 推薦閱讀 駕駛注意！國1五股轉接道「小貨車側翻」 南下回堵5公里 15:472024/01/17 社會 紫爆！國1北上湖口服務區4車追撞 內線2車道受阻回堵3公里 19:262024/01/20 社會 駕駛注意！國1南下瑞隆路段「4大車」追撞 車流回堵5公里 09:532024/01/19 社會 剛擺三角錐！高工局緩撞車遭撞飛墜10米高架橋 原因曝光 13:192024/01/29 社會 家門傳巨響！ 台東小貨車民宅前翻覆 駕駛一度受困 11:352024/01/24 社會 台9線大貨車自撞護欄翻覆 整車衣物排滿道路 15:502024/01/27 社會 辛酸畫面流出？貨車駕駛國道再現「一心兩用」絕活 網酸：不意外 22:382024/01/24 社會 桃園辦年貨過年購物、參香多注意！ 警會勘規畫交通疏導 23:182024/01/26 社會 上班注意！國1南下五堵段「6車追撞」紫爆大回堵 07:252024/01/16 社會 高雄路上驚現「印度貨車」 車頂2層紙箱無固定警方出手了 11:112024/01/26 社會 相驗結果出爐！ 客運司機用生命護乘客 心因性猝死急救不治 16:112024/01/29 社會 國3大溪大貨車追撞2人送醫 後方狂堵5公里 06:492024/01/17 社會 五楊高架北上4車連撞 驚見800萬悍馬車也在其中 16:522024/01/24 社會 鬼切害台積電工程師慘摔「遭貨車輾死」騎士賠償換緩刑 10:252024/01/23 社會 快訊》國一高架北上4車連撞 30.7公里處車流回堵2公里 20:142024/01/21 社會 台61線曳引車撞護欄翻覆 大園北上車道封閉排除中 13:022024/01/18 社會 緩解回堵至北車車流 市民高架環北下匝道禁右轉擴大試辦 11:492024/01/17 生活 貨車南迴公路翻車 男持「正義球棒」破窗救人驚喊：流滿地柴油 16:522024/01/27 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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