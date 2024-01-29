1984年4月19日正式開幕的台北福華大飯店，以優雅的紅磚建築搭配溫潤的古典紅木家具，以及數千件珍稀藝術品收藏，成為台灣包浩斯建築的代表作之一。飯店設有606間客房及7間餐廳、宴會廳及多功能會議室、戶外泳池、名品街等設施，量體位居北市前五大。

台北福華大飯店此次與萬豪集團簽約，預計於2025年初斥資數十億元、依據傲途格精選國際規格進行全面翻新，客房數估降至600間，並以最新技術打造多功能Ideas Lab創新商務會議中心、可全方位滿足國際大型商務會展需求。

同時，台北福華大飯店也會繼續提供多元中西美饌的餐廳和酒廊服務，包括1間以海鮮及異國料理為特色的全天候餐廳，整體室內裝潢風格將透過摩登現代手法，重新詮釋台灣當代最經典華麗的建築風貌。

台北福華此次改裝將由CCD香港鄭中設計事務所操刀，以國際頂級的室內設計標準、融合台北福華歷經時光淬煉的獨特在地風韻，呼應傲途格精選酒店品牌對設計的獨特見解，在酒店內營造台灣風土人情的沈浸感和氛圍感，為台灣寫下更動人的五星飯店傳奇。

福華飯店集團董事長廖國宏表示，台北福華大飯店40年來已成為台灣最珍貴的文化資產之一，秉持創辦人廖欽福對「The Finest」的初衷，從生活哲學、美學風尚到飲食文化，以最周到的用心，在懷舊經典中發揮巧思創新，打造出最細緻的台灣款待之道。

廖國宏指出，上述思維均與萬豪集團旗下「傲途格精選」品牌推崇的理念和體驗不謀而合。期待透過攜手萬豪集團，能成為在地風格生活與世界接軌最佳的新橋樑，將台灣深厚的文化底蘊，分享給更多全球旅客，讓美好的台灣故事能持續傳遞出去。