新竹地區約有3000輛計程車，新竹縣占一半以上有1600多輛，以新竹高鐵站排班計程車最多，竹北等各火車站和客運站也都有計程車，方便返鄉或外出民眾搭乘，縣府公告「113年新竹縣計程車春節運價」收費標準，從2月7日到14日連續8天，依計費表顯示金額加收30％收費，末計入跳表金額，不得額外加收。
縣府交旅處指出，這8天的日間價（6時起到23時止），啟程運價100元，夜間運價（23時到翌日晨6時止）啟程運價120元，到2月15日0時起，恢復原運價計費方式收費。
新竹地區約有3000輛計程車，新竹縣占一半以上有1600多輛，以新竹高鐵站排班計程車最多，竹北等各火車站和客運站也都有計程車，方便返鄉或外出民眾搭乘，縣府公告「113年新竹縣計程車春節運價」收費標準，從2月7日到14日連續8天，依計費表顯示金額加收30％收費，末計入跳表金額，不得額外加收。
縣府交旅處指出，這8天的日間價（6時起到23時止），啟程運價100元，夜間運價（23時到翌日晨6時止）啟程運價120元，到2月15日0時起，恢復原運價計費方式收費。
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