國民黨立院黨團總召在立委賴士葆禮讓下，確定將由立委傅崐萁承擔總召一職，近日與民進黨總召柯建銘頻頻隔空對嗆，傅崐萁今先到國民黨團辦公室致意受訪時再嗆「柯總召嘜走！相佇會到」，強調下屆國民黨團帶著強勢民意，要讓國會恢復正常國家的監督機制，「讓民進黨不再用眷養的家禽家畜擔任首長」。

傅崐萁表示，國民黨是團結的政黨，感謝賴士葆能夠以大局為重，砲口一致對外， 讓大家盡快就定位，把戰鬥團隊準備好迎戰民進黨；他再次表達，民進黨過去在柯建銘帶領下，一直都在舒適圈，沒有碰到真正實質的挑戰，這一屆立院國民黨團帶著最強勢民意，讓國會能夠回復正常的國家監督機制，最重要的單位。

傅崐萁指出，所有過去八年腐敗，在柯建銘帶領下得以隱藏，過去他和柯建銘交手很多次，最後也找了前總統陳水扁出來，但沒有成功，國民黨的堅持會奮戰到底，沒有可以商量，對的事努力去做，最重要的事，過去民進黨所打造出來的東廠級單位，必須要一個一個審視，人事同意權一定要修法，必須在陽光下，通通記名表決，以示對選民負責，也對自己職務的負責。

傅崐萁表示，另外對國會改革等相關法律必須強勢進行，民眾黨已經呼籲，和國民黨立場一致，要有健全國會才有正常國家，所以現在不只藐視國會罪，包括聽證調查，以及到國會作證，強化委員會專業功能等，都全面進行修法，讓每個國會議員真正成為人民的代議士，充分發揮職權。

傅崐萁直言，過去在委員會所謂的反質詢等很荒謬狀況也不再發生，「讓民進黨不再用眷養的家禽家畜擔任首長」，必須適格適才適所，為全民的公器，國家的人才確實所用，也能把所有良善政策在全國普及，只要對得事，都會支持。

傅崐萁認為，所有黑金機關，掛政策招牌。但作為打擊政敵，掩蓋執政黨腐敗的機關，都會全面徹查。對人事同意權會嚴格審視。傅說，「真正的核爆還沒發生」，奉勸柯建銘，舒適圈待久，不了解什麼叫正常的國會。

傅崐萁強調，明天立院黨團成軍，馬上大戲上場，「柯總召嘜走，相佇會到」，他們將把國會導正，包括民進黨國會議員，都必須是適格的國會議員，而不再是政黨的橡皮圖章，一起不分藍綠，113席為國家做好國會議員該做的工作。