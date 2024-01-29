新任分局長宣誓。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣警察局29日下午舉辦苗栗、竹南與通霄分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由苗栗縣長鍾東錦與縣警局長陳世煌主持監交儀式；鍾東錦表示，希望警方持續加強對於肅竊、防搶、打詐、酒後駕車防制及交通疏導等工作，確保民眾生命與財產安全，落實「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」目標，讓所有鄉親都能安心過好年。

苗栗縣警局新任主任秘書由苗栗分局長蘇旭茂調陞、督察長由花蓮縣警察局督察長林永勝調任、苗栗分局分局長由竹南分局分局長潘嘉旺調任、竹南分局分局長由南投縣政府警察局信義分局分局長戴志龍調任、通霄分局分局長由花蓮縣警察局吉安分局分局長康健浚調任。

鍾東錦表示，對於卸任主任秘書邱紹雄、督察長王立德、苗栗分局長蘇旭茂、竹南分局長潘嘉旺及通霄分局長陳至瑋，因服務期間戮力從公，展現良好的領導能力及工作績效，此次獲得內政部警政署拔擢重用，分別榮調（陞）更重要職務。苗栗分局長蘇旭茂、竹南分局長潘嘉旺等2人，並檢討調陞（任）警察局主任秘書及苗栗分局長職務，再次祝福他們。

他說，新任分局長的介紹，每位的職務歷練均相當完整，極富領導能力，期許各位到任新職後，能發揮所長，並與各有關單位橫向聯繫、協調合作，領導所屬分局同仁共同努力。

鍾東錦表示，目前為加強重要節日安全維護，警察局已規畫警察、義警、義交、民防、守望相助隊、志工及協勤民力等人力投入該項工作，而苗栗縣屬於觀光大縣，於年節期間不管是各風景地區、旅遊景點、年貨大街等，均可能湧現觀光及購物人、車潮。

他同時也請苗栗警方持續加強對於肅竊、防搶、打詐、酒後駕車防制及交通疏導等工作，以確保民眾生命與財產安全，落實「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」目標，讓所有鄉親都能安心過好年。