為提升學生心理健康，教育部編製「心理健康促進與自殺防治手冊」，以基礎概念篇、教師篇、家長篇及學生篇，提供不同面向的知識及應用策略，期盼校園教職員工、學生及家長共同提升自我身心關照以及關懷助人的知能與技能。

學生的心理健康與全人健康息息相關，需仰賴校園與家庭每一個人的關心與協助，強化學校教師、學生及學生家長的心理健康識能為重要工作。

教育部今年委託台灣大學醫學院教授吳佳儀，持續推動「校園心理健康促進與自殺防治手冊推廣行動方案」，以全國為範疇，結合地方政府合辦「聽見校園心聲音」巡迴展，將巡迴列車開進新北市、台中市、宜蘭縣及台南市校園，展出為期1至2周的靜態展，將手冊資訊與相關資源帶入校園第一線，期能將心理健康暨自殺防治教育向下紮根。

教育部同時規畫辦理校長、教師及家長工作坊，協助學校在教育現場能更早期辨識及處理高風險對象或危機情境，並提供家長理解青少年心理健康議題、親子溝通與維繫心理健康的作法。

教育部表示，只要透過適當的學習，每個人都可以成為「自殺防治守門人」，擔任「及早發現、早期干預、早期協助」的角色，期盼透過本次推廣活動讓學生與社會大眾瞭解心理健康的重要性，關心自己也關心他人，攜手在日常生活中構築健康性、支持性的氛圍，促進與維護學生身心健康及全人發展。

「校園心理健康促進與自殺防治手冊」與懶人包刊載於本部學生事務及特殊教育司網站，有興趣者可下載使用並轉發。