嘉義縣10處路口多功能科技執法及4處闖紅燈固定桿設備，去年以太保市159線與嘉64線路口舉發3017件最多。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

高鐵嘉義站違停科技執法設備將於2月1日起正式啟用，科技執法啟用進入倒數。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣現有測速照相桿27處，去年2023年全縣超速違規2萬1072件，縣道159線，南港段水月橋路段舉發3282件最多、台82線4.65K處3058件次之、159線與嘉64線路口2901件排名第3，另全縣10處路口多功能科技執法及4處闖紅燈固定桿設備，去年也舉發違規1萬940件之多，「鷹眼」抓違規件數緊追在後。

嘉義縣警察局交通警察隊分析，159線南港段水月橋的測速照相桿舉發件數居高不下，主要是該路段為新港與北港地區間重要聯絡道，車流量較大，限速60公里，且道路筆直，駕駛人易踩油門加速，致車速超過速限而被拍照取締。

至於10處路口多功能科技執法及4處闖紅燈固定桿設備，去年舉發違規1萬940件，以太保市159線與嘉64線路口舉發3017件最多，中埔鄉忠義路與大義路口舉發2215件次之，民雄鄉台1線與中山路／工業一路口舉發1444件排第3。

至於科技執法所偵測舉發違規項目，以闖紅燈，含紅燈右轉6714件最多，「不遵守標誌標線號誌指示行駛」2866件次之，「在多車道左轉彎不先駛入內側車道」627件再次之。

此外，高鐵嘉義站違停科技執法設備將於2月1日起正式啟用，科技執法啟用進入倒數，警方再次提醒候客時間較長車輛，得駛入高鐵站旁附設停車場等待，俟乘客出站後再駛往保鐵五路載客，各該停車場提供30分鐘內免費停車服務，且在上述時間內無須下車操作繳費機即可逕駛出場，請駕駛人多加利用，以維護高鐵站周邊交通秩序及順暢，免於長時間占用駐車空間而遭到違停舉發。