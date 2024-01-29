盧希姮10年前長這樣。（伊林提供）

盧希姮（左）15年前擔任彩妝師。（伊林提供）

今年51歲、有「妖精姐姐」之稱的伊林KOL盧希姮，因年輕時就重視保養，現雖已年過半百，但視覺年齡卻像20多歲的少女。她從不避諱年齡，日前與電商平台聯手研發推出頂級抗老保養品，同時也公開個人凍齡秘訣。

盧希姮曾從事模特兒工作7年，後轉職幕後擔任專業彩妝師15年。她以前就很在意皮膚老化問題，尤其這個時代，任何小瑕疵在鏡頭上都清楚清楚，很難遮掩，「所以我從挑選保養品就很仔細，基礎膚質保養好，搭配化妝才有加乘的效果」。

她公開自己的凍齡4大要點，首先重視每天例行保養，「擦完保養品，晚上做撥筋按摩，臉、頭皮、肩頸、腋下淋巴，全套做完。」其次她不允許自己發胖，她說30歲後曾胖過，「看著鏡子都覺得自己老好多，再年輕的衣服穿上都變成中年婦女」。

下定決心減肥後，立志絕不再發胖，奉行168斷食，起床現打一杯蔬果加堅果的綠拿鐵，偶爾會吃垃圾食物，當作放鬆解壓。

此外，盧希姮為保有青春活力，每周運動3次，分別是壁球、超慢跑、練肌力，「要膚光滑不想瘦的乾巴巴，肌肉量是關鍵。」最後一項是永遠要學習新事物，她喜歡研究最新流行的妝容、穿搭、室內裝潢、居家佈置，「中年後停止學習真的會脫節，對我來說是很恐怖的事」。