台中太平警分局犯罪預防宣導團主動前往太平區新高里福德正神祠舉辦「歲末關懷弱勢、義診、義剪及春聯揮毫活動」活動，人氣爆棚。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平警分局犯罪預防宣導團主動前往太平區新高里福德正神祠舉辦「歲末關懷弱勢、義診、義剪及春聯揮毫活動」活動，人氣爆棚。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

歲末年終，台中太平警分局犯罪預防宣導團主動前往太平區新高里福德正神祠舉辦「歲末關懷弱勢、義診、義剪及春聯揮毫活動」活動，現場祭出「擲筊聖杯可獲得限量警察小熊娃娃！」吸引許多小朋友目光，瞬間成為人氣最爆棚的攤位。

隨著農曆春節的腳步漸近，台中市太平區新高里福德正神祠在里長江姿樺、新高福德協進會及熱心企業、理髮店業者、知名中醫診所等贊助下，每年都會舉辦「歲末關懷弱勢、義診、義剪及春聯揮毫活動」，除關懷轄內數10戶低收入戶居民，並贈送關懷金及生活物資，現場還提供義診、義剪及書法家揮毫贈送春聯活動，讓里民們感受到過年的氣氛。

太平警分局犯罪預防宣導團結合協勤民力、警察志工們深入社區端末，前往實施犯罪預防及交通安全宣導，並推出許多趣味闖關關卡，其中「擲筊大賽」更是吸引現場民眾目光，只要連續擲出聖杯3次，就獲得限量版警察小熊娃娃，立即成為現場最爆棚的攤位，大家都紛紛來試手氣，無形中拉近警民之間的距離。

太平分局表示，農曆春節即將到來，也是警方執行「113年加強重要節日安全維護工作」期間，除有提供舉家外出(含外籍人士)、護鈔服務、機動派出所、志工反詐騙宣導等，也會加強取締酒後駕車、失蹤人口協尋，透過治(交)安的維護，讓民眾過一個平安的好龍年。